США відмовили у візах 40% подорожуючих з України у 2016-му - дані Держдепу

У 2016-му році США відмовили у видачі неімміграційних віз типу B (подорожі з туристичною, або діловою метою) 40.83% прохачів з України. На це вказують попередні дані, оприлюднені на сайті Державного департаменту США.

Для порівняння, прохачам з Молодови відомовляли у видачі віз типу B у 36.35% справ. Прохачі з Росії отримали "відкоша" лише у 9.29% справ.

Найбільше відмовляють у візах категорії B прохачам з Афганістану - 73.8%, Куби - понад 81%.

У 2015-му році у візах категорії В було відмовлено 34.03% прохачів з України (27.7% у 2014-му) та лише 10.24% прохачів з Росії.

"Відповідно до законодавства США щодо імміграції, у візі відмовляють прохачам, які не можуть надати докази відповідності вимогам видачі візи, або через те, що подана анкета не відповідає вимогам встановленої візової категорії, або через наявність підстав для невідповідності через інші аспекти візової справи. Відомова у візі - це формальна відмова у відповідь на подання анкети на отримання неімміграційної візи з боку консульского співробітника США, який діє відповідно до Закону про імміграцію та громадянство", - відзначає сайт Державного департаменту США.

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