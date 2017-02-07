У Сенаті захотіли скасувати лотерею "зелена картка" та вдвічі урізати кількість дозволів на проживання у США

Сенатор-ресубліканець Том Коттон підготував законопроект, який передбачає змешення удвічі легальної іміграції до США. Про це законодавець розповів ряду американським ЗМІ.

Законопроект під назвою “Reforming American Immigration for Strong Employment” (Реформа імміграції до США заради посилення працевлаштування - прим. ГА) має бути представлено до Сенату у вівторок.

Диверсифікаційна лотерея не виконує жодної чітко гуманітарної, або економічної функції. Ця політика більше не приносить користі

Пропонований сенатором законопроект передбачає зменшення кількості дозволів на постійне проживання та роботу у США з майже мільйона на рік до близько 500 000, а його метою є сприяти американським громадянам працевлаштування та/або умови праці, яких ускладнились через значний рівень робочої міграції до США. Про це законодавець розповів в інтерв'ю консервативному американському виданню Breitbart.

"Протягом кількох десятиріч ми стали свідками падіння заробітної платні у секторі малокваліфкованої робочої сили на 20% - це для осіб без шкільної освіти, і на 2% для тих, хто має диплом про шкільну освіту”, - розповів законодавець виданню Breitbart News. “Ті, хто має вищу освіту не мають цих проблем. Водночас ми спостерігаємо рекордну імміграцію - значна її складова - це некваліфіковані робітники. Звісно подібний рівень імміграції впливає на кількість вакансій для робочого класу та заробітну платню у царині малокваліфікованої праці. Тому я думаю, що ми маємо переорієнтувати нашу систему імміграції так, щоб вона захищала американських громадян".

Коттон "знаходиться на передньому краю Трампізму у Республіканській партії США

Журналіст видання The Washington Post Кріс Чілліцца заявив, що Коттон "знаходиться на передньому краю Трампізму у Республіканській партії США". Як відомо, раніше президент США підписав указ (пізніше призупинений рішенням суду) про тимачасове обмеження в'їзду до США громадян 7 країн із значним рівнем терористичної загрози.

Трамп також виступає за негайну депортацію нелегальних іммігрантів до США, які, перебуваючи у США, скоїли злочини.

"Дебати про імміграцію, головним чином, стосуються нелегальної імміграції, безпеки та діяльності прикордонників, але ми маємо систему легальної імміграції, яка не працює в інтересах американських робітників. Робітничий клас, люди, які працюють руками, займаються фізичною працею вже десятки років не бачили підвищення заробітної платні".

Дебати про імміграцію, головним чином, стосуються нелегальної імміграції, безпеки та діяльності прикордонників, але ми маємо систему легальної імміграції, яка не працює в інтересах американських робітників

"Водночас ми спостерігаємо рекордні рівні імміграції в останні десятиріччя. Щороку видається мільйон "зелених карток". Це означає, що щороку до країни додається кількість людей, співставна із населенням штату Монтана... Майже жодна із цих "зелених карток" не видається з огляду на кваліфікацію, чи реальну економічну потребу США. В результаті прибульці конкурують за робітничі вакансії і через це платня у секторі не зростає", - також розповів Коттон каналу Fox.

Законопроект Коттона також передбачає повне скасування диверсифікаційної лотереї, учасники якої можуть виграти "зелену картку".

"Диверсифікаційна лотерея не виконує жодної чітко гуманітарної, або економічної функції. Ця політика більше не приносить користі", - заявив Коттон виданню Breitbart.

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