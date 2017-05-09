Загравання з мовним питанням у Європі: французькою проти англійської

Велика Британія офіційно залишатиметься членом Європейського Союзу ще принаймні близько двох років, але рішення британців вийти з організації стало приводом для поновлення дискусій про роль англійської мови у Європі та у світі.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підживив суперечки, проголосивши минулого тижня на конференції в Італії, що “повільно, але впевнено англійська мова втрачає важливість у Європі”.

Його заяву на зібранні у Флоренції дипломати й посадовці зустріли аплодисментами й сміхом, але після жарту Юнкер сказав, що решту промови виголошуватиме французькою.

Для колишнього прем’єр-міністра Люксембурга це не становило проблеми бо він, як і багато громадян його батьківщини - Люксембурга, малесенької країни затиснутої між Бельгією, Німеччиною та Францією, вільно володіє і англійською, і французькою, і німецькою.

Поліглот Жан-Клод Юнкер може собі дозволити маніпулювати мовним питанням задля політичних цілей і в разі потреби перейти навіть на рідну для більшості його співвітчизників люксембурзьку мову (що для чужоземного вуха лунає як поєднання німецької з французькою присолене місцями фламандською).

Але роль англійської мови залишатиметься у Європі ключовою навіть якщо французи ймовірно спробують задовольнити свої давні світові амбіції намаганням повернути панівний статус французької мови у міжнародних справах.

Представник ЄС на переговорах з Британією про “Брекзит”, колишній міністр закордонних справ Франції Мішель Барньє, вже спробував припустити, що переговорний процес мав би відбуватися французькою.

У політиків у Лондоні від такої пропозиції майже буквально "відняло мову".

Європейський Союз має 23 офіційні мови, і англійська з цього набору не випаде у жодному разі, бо вона є державною у двох країнах організації, які не збираються відмовлятися від членства: в Ірландській республіці та на Мальті.

Не меншої ваги англійській мові у Європі додає те, що їй, як нейтральній міжнародній мові, надають перевагу у країнах Скандинавії та Центральної і Східної Європи.

Після розширення ЄС 2004 року французька остаточно втратила статус головної мови дипломатії на континенті.

Дискусії про важливість англійської, чи французької мови у світі опиняються у цікавішому контексті, коли поглянути, що за кількістю носіїв найбільш поширеною у світі є китайська мова - понад мільярд.

Принаймні на світовій арені ключовим питанням буде те, яку мову для міжнародного спілкування вивчають китайці.

Тим часом ЮНЕСКО застерігає, що кількість мов у світі постійно зменшується, і організація каже, що зменшення мовної різноманітності так само шкідливо для культури людства як і зменшення біорізноманітності для стану довкілля.

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