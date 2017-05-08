Президент Трамп “готовий працювати” з Макроном - новим керівником Франції

Президент США Дональд Трамп, не дочекавшись офіційних результатів голосування у Франції, ще у неділю ввечері привітав Емманюеля Макрона з перемогою на виборах.

У повідомленні в Твіттері президент Трамп також написав, що буде “дуже радий працювати з ним”!

Раніше висловлювання американського президента давали підстави вважати, що його погляди більше співзвучні з деякими гаслами Марін Ле Пен, яка програла Макрону з великим відривом.

Макрон здобув 66.06%, а Ле Пен - 33.94% голосів.

Після оголошення результатів Емманюель Макрон розмовляв по телефону з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і обіцяв приїхати у Берлін “незабаром”.

Ле Пен під час кампанії пропонувала протекціоністську політику для французької економіки, відновлення національної грошової одиниці, референдум щодо членства Франції в ЄС, відновлення контролю на європейських кордонах Франції і кроки проти імміграції.

Вона була скептично налаштована щодо НАТО і, так само як Дональд Трамп, наголошувала на потребі співпраці з російським президентом Путіним попри його антизахідну політику.

Емманюель Макрон переміг під гаслами надії на удосконалення і зміцнення Європейського Союзу, заохочення підприємництва та міжнародної торгівлі.

Він звинувачував Ле Пен у підлеглості Путіну та казав, що її неприязнь до мусульманської громади загрожує “громадянською війною” у Франції.

Що далі для Макрона?

39-річний Емманюель Макрон став наймолодшим главою французької держави з часів Наполеона Бонапарта.

Він переміг попри те (а можливо завдяки тому), що не був представником традиційних політичних сил.

Його політична партія En Marche - “Вперед” була заснована лише близько року тому і не має жодного депутата у парламенті країни.

Негайним завдянням для Макрона буде активне приготування до парламентських виборів 11 і 18 червня.

Коментатори передбачають, що Макрон буде змушений піти на створення коаліції, а отже на можливі компроміси у втіленні своїх виборчих обіцянок про глибокі реформи.

Українська журналістска у Парижі Алла Лазарєва вказує, що традиційні політичні партії Франції на цих виборах зазнали нищівної поразки:

Марін Ле Пен заявила, що за неї голосували 11 мільйонів французів і що вибори засвідчили розкол країни на “патріотів і глобалістів”.

Її партія “Національний фронт” також буде змагатися за парламентські місця на виборах і обіцяє бути “у жорстокій опозиції” Макрону.

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