Прокуратура Швеції припинила слідство щодо Джуліана Ассанжа

Шведські прокурори заявили в п’ятницю про рішення припинити попереднє слідство щодо Джуліана Ассанжа і зняти з нього звинувачення в зґвалтуванні.

Цим рішенням завершується 7-річний період протистояння шведського правосуддя і засновника сайту WikiLeaks австралійця Джуліана Ассанжа.

У заяві Прокуратури зазначається, що «генеральний прокурор Маріанна Ню вирішила припинити попереднє розслідування справи обвинуваченого у зґвалтуванні Джуліана Ассанжа».

45-річний Ассанж із 2012 року живе у Лондоні в посольстві Еквадору, де переховується, щоб уникнути арешту та екстрадиції.

Прокурори в Швеції вимагали його видачі у зв’язку зі звинуваченнями в сексуальних злочинах. Ассанж заперечував свою провину. Він також заявляв, що побоюється приїжджати до Швеції, влада якої може видати його США.

Вашингтон наполягає на притягненні Ассанжа до кримінальної відповідальності за розголошення документів, що складали державну таємницю.

Міністерство юстиції США веде розслідування Ассанжа з 2010 року, коли на сайті WikiLeaks опубліковано тисячі вкрадених документів стосовно нацбезпеки США.

У промові минулого місяця у Вашингтоні, директор ЦРУ Майк Помпео сказав, що у 2010 році WikiLeaks доручили аналітику з розвідки армії США перехопити «специфічну засекречену інформацію», яка «переважно фокусується на США».

За повідомленням розвідувальних агентств США, Росія використовувала WikiLeaks для оприлюднення електронного листування кандидата в президенти США Гілларі Клінтон під час торішньої передвиборчої кампанії.

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