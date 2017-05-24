$45 000 зібрали безпритульному, який допомагав жертвам теракту в Манчестері

Близько 45 тисяч доларів зібрали безпритульному, який допомагав жертвам теракту в Манчестері. Після того, як історія Кріса Паркера потрапила в ЗМІ, було створено кампанію збору коштів. За добу майже три тисячі людей зробили пожертви героєві.

33-літній Кріс Паркер регулярно жебрає у фойє критого стадіону в Манчестері, де в понеділок увечері стався вибух, у результаті якого загинуло 22 людини і постраждало 59. Саме там чоловік перебував на момент теракту і був збитий з ніг силою вибуху, а потім кинувся всередину стадіону, щоб допомогти постраждалим, повідомляє британське видання Independent.

Виступаючи в засобах масової інформації, Кріс Паркер розповів, як він спершу допоміг дівчині, що втратила ноги в результаті вибуху, а потім допомагав жінці, яка пережила серйозні травми ніг і голови та помирала, розповідає видання.

«Він [вибух] збив мене на підлогу, а тоді я встав, і, замість того, щоб тікати, моїм інстинктом було бігти назад і спробувати допомогти. Повсюди на підлозі лежали люди», – поділився чоловік.

Наразі ініціатор краудфандингової кампанії намагається налагодити контакт із героєм.

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