Нігерія: зворшливе возз’єднання сімей після трьох років розлуки

Група нігерійських школярок, яких нещодавно випустили після більш ніж трьох років у полоні в «Боко Гарам», возз'єдналися зі своїми сім'ями в суботу

82 нігерійські школярки, яких нещодавно випустили після більш ніж трьох років у полоні в «Боко Гарам», возз'єдналися зі своїми сім'ями вперше в суботу, а схвильовані батьки шукали ознаки того, як глибоко екстремісти змінили життя їхніх дочок.

Сім'ї були возз'єднані в столиці Абуджі, де дівчата були прийняті владою Нігерії після їх звільнення на початку цього місяця.

Це найбільше звільнення заручників із того часу, коли 276 школярок було викрадено з їхньої школи-інтернату в 2014 р. П'ять командирів з екстремістського угрупування було обмінено на свободу дівчаток, і уряд Нігерії заявив, що робитиме подальші обміни, щоб повернути решту 113 школярок додому.

«У нас є довіра до цього уряду, безумовно, вони врятують інших благополучно і повернуть до нас живими», – заявив лідер громади Якубу Нкекі.

Багато з дівчат, більшість із яких християнки, були змушені вступити в шлюб з екстремістами і народили дітей. Деякі з них стали радикальними і відмовилися повертатися. Є побоювання, що деяких використали як самогубців у бомбових атаках.

Масове викрадення в квітні 2014-го привернуло увагу міжнародної спільноти до кровопролитного заколоту «Боко Гарам» у північній Нігерії та започаткувало глобальну кампанію «Поверніть наших дівчаток» (Bring Back Our Girls), яку підтримали деякі знаменитості, в тому числі колишня перша леді США Мішель Обама. Тисячі людей були викрадені протягом восьми років заколотів екстремістів, і понад 20 тисяч були вбиті.

Першу групу полонених у складі 21 дівчинки відпустили у жовтні, завдяки угоді за посередництва уряду Швейцарії та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Дві групи звільнених школярок возз'єдналися раніше в суботу, повідомили нігерійські телеканали, показуючи молодих жінок, що сміялися й обіймалися.

З часу, коли відпустили другу групу полонянок, багато сімей із їхнього рідного міста чекали інформації, чи були їхні дочки серед них. Урядовий список імен поширювався, і батьків просили підтвердити особу звільнених дівчат через фотографії.

Обидві групи звільнених перебували під опікою держави в столиці протягом дев'яти місяців у рамках програми реінтеграції, про яку президент Мухаммаду Бугарі сказав, що контролюватиме особисто. Однак правозахисники критикували уряд за утримання молодих жінок далеко від їхніх домівок.

Дивіться також: Як група українських військових священників тренується у США