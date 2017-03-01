Конгресмен США відповів на питання щодо України, які цікавлять кожного: корупція, летальні озброєння, Трамп та Росія

Конгресмен від Пенсильванії Браян Фіцпатрик сподівається, що Президент Трамп не послабить підтримку України та загалом країн східної Європи. Про це він розповів в інтерв’ю Голосу Америки, відповідаючи на питання, які очікуння має американський народ від свого нового президента.

«Ми сподіваємось, зокрема, у питанні України та Східної Європи, у нас є спільна позиція обох партій щодо їхньої підтримки. Ми говорили про те, що значить підтримка. Для мене це означає чітку підтримку наших союзників по НАТО, волелюбних країн, чиї недоторканість і суверенітет ми поважаємо. Включаючи Україну. Це у небезпеці, на жаль, і це те, на чому ми повинні зосередитись, і за що ми повинні боротись», - сказав законодавець від штату Пенсильванія, де за офіційними даними проживає понад 120 тисяч українців, це найбільша кількість українців по країні за співвідношенням до населення штату.

Фіцпатрик – республіканець, при цьому критикує імміграційні рішення Президента Дональда Трампа. А от у питанні американської політики стосовно Росії, конгресмен поки не бачить одностайності в президентській Адміністрації.

З боку Конгресу, наша мета – виступати єдиним фронтом. Має бути сильна двопартійна коаліція, яка підтримуватиме Україну у всіх аспектах.

«Щодо адміністрації президента – подивимось. Звідти лунали деякі заяви, які збивають із пантелику. Нікі Гейлі виголосила чудову промову на засіданні ООН щодо України, вона зробила дуже чіткі заяви про підтримку України. Це обнадійливо. Але з боку законодавців, Конгресу, наша мета – виступати єдиним фронтом. Має бути сильна двопартійна коаліція, яка підтримуватиме Україну у всіх аспектах», - сказав він.

Брат Брайяна Фіцпатрика – добре відомий українцям колишній конгресмен Майкл Фіцпатрик. Майк відмовився балотуватися на останніх виборах, оскільки обіцяв виборцям служити на посаді конгресмена не більше чотирьох термінів. Таким чином його наступником обрали брата Браяна.

Обидва Фіцпатрики – Майл та Браян – входять у число так званих прихильників українського питання у Вашингтоні.

Конгресмен Браян Фіцпатрик називає «нормальним процесом» ініціювання багатьох законопроектів щодо одного ж питання.

«Інше питання, що коли ми говоримо про підтримку України, різні аспекти цієї допомоги вимагають індивідуального підходу, через різні законодавчі акти. Часом, це загальний підхід, який має охоплювати усі проблеми й передбачати усю підтримку. В окремому законопроекті треба визначити, що означає ця підтримка.

... обом палатам Конгресу необхідно об’єднатися і визначитися, що означає допомога Україні, хто на нашій стороні, і що робити, щоб бути почутим.

Але найважливіше те, що це позиція обох партій і всіх людей, які люблять і підтримують автономію і незалежність України. Так само, як і всіх союзників НАТО у Східній Європі. Ми дотримуємось послідовної позиції».

Як доказ двопартійної підтримки українського питання, законодавець додає: «Ми надіслали лист з питання санкцій, ми також підписали резолюцію, так само, як Акт підтримки України. Також відповідні заяви робили деякі сенатори, але я думаю, обом палатам Конгресу необхідно об’єднатися і визначитися, що означає допомога Україні, хто на нашій стороні, і що робити, щоб бути почутим».

Браян Фіцпатрик – співголова групи підтримки України у Палаті представників США. Чи існують побоювання, що Адміністрація Трампа може скасувати санкції щодо Росії, він відповідає так:

Якщо наша позиція у Конгресі щодо Росії не буде сумісна з позицією Адміністрації, нам доведеться чинити тиск.

«Я не знаю, чи це можна назвати побоюванням. Це просто невідомість. Це відбувається щоразу, коли у Білому домі з’являється нова адміністрація. Особливо, коли крісло обіймає хтось без досвіду перебування при владі. А отже така людина ніколи публічно не висловлювала свою позицію, наприклад, із зовнішньополітичних питань. Із Конгресом – інша історія. Моя позиція відома. Але погляди цієї адміністрації – невідомі. Я сподіваюсь, ця позиція буде сумісною із нашими поглядами. Якщо ні, нам доведеться чинити тиск і відстоювати позицію», - розповів конгресмен Фіцпатрик.

Коментуючи надання Україні летальної зброї, позиція Фіцпатрика неоднозначна.

«Я думаю, це питання до військових. Якої допомоги потребує Україна, щоб захищати свій суверенітет і недоторканість кордонів. В ідеалі треба закликати Росію виконувати Мінські угоди, терміново вивести все важке озброєння зі східної України, припинити підтримувати проросійських сепаратистів, які нищать регіон. Це те, що має статись. Але щодо конкретних видів озброєнь – це питання до військовиків».

Законодавець віддає перевагу економічній та дипломатичній підтримці.

«Важлива всеосяжна підтримка: надання фінансів, дипломатична допомога, у чому я сам брав участь, перебуваючи на своїй попередній посаді, тоді я головним чином боровся із корупцією. Зокрема, я мав доступ до даних військової розвідки. Тоді усіх союзників сприймали за безперечних друзів. Тому що коли ти у такій ситуації, коли одна країна хоче посіяти ворожнечу, зазіхаючи на суверенну державу та анексуючи цілий регіон, і зараз продовжує своє вторгнення на сході, що, на жаль, лише посилилось за останні місяці, це біда. Але це те, що означає для мене підтримка. Недвозначна дружба».

За спеціальністю Браян Фіцпатрик – юрист, у Каліфорнії працював спецагентом ФБР, пізніше у Міністерстві юстиції координував на національному рівні справи з розслідування корупції.

«Міжнародне співтовариство повинне продовжувати підтримувати Україну. І йдеться не лише про Сполучені Штати. – каже конгресмен Фіцпатрик. - Існує чимало країн, які є частиною широкої коаліції на підтримку України та її прагнення незалежності, подоланню корупції, і це важка боротьба.

Те, що мене надихнуло, поки я був в Україні, це те що багато людей хочуть бути частиною Західного світу, жити у країні без корупції, незалежній, пишатися своєю державою, з процвітаючою економікою.

Запал молодих людей, любов до своєї країни і бажання змін - це те, що дає мені надію на майбутнє України.

На жаль, ситуація зараз інакша. Національна валюта впала до 26, здається, гривень за долар. Люди заслуговують на краще, вони хочуть кращого. І це те сподівання, із яким я лишав цю країну. Я б на це не сподівався, якби ситуація була протилежною. Але той факт, що це молодше покоління, здається, на правильному шляху: бажання, запал, любов до своєї країни і бажання змін - це те, що дає мені надію на майбутнє цієї країни», - ділиться враженнями від України законодавець.

Влітку 2015 року у Києві Браян Фіцпатрик допомагав українцям формувати Антикорупційне бюро України. Сьогодні він ділиться рекомендаціями для української влади.

«Думаю, вони мають дивитись на приклади країн світу, які успішно подолали корупцію й піднімали свою економіку. І щоб вони активно брали приклад. Чимало з цього зводиться до готовності робити правильні речі. Тому що Україна не відрізняється від інших держав на цій планеті.

Це б я порадив лідерам України завжди думати: їхня робота сприятиме зростанню чи втраті довіри суспільства до урядових структур.

Я є палким прихильником ідеї, що повинна бути постійна зміна нової крові в політичній системі, щоб залучати нові ідеї, тому що коли ти – частина системи впродовж певного періоду часу, система має силу змінити навіть найміцніших людей із найкращими намірами.

Я б закликав лідерів України подумати, як вони могли б реформувати систему, що вона генерувала найбільше довіри народу України. Тому що це найважливіша річ. Якщо рівень довіри між людьми та урядом розірваний, і це шкодить духу країни, це шкодить оптимізму серед народу.

Це б я порадив лідерам України. Завжди ставити це наперед. Думати у своїй роботі – а вони представляють громадськість - це сприяє зростанню чи втраті довіри суспільства до урядових структур. І якщо через це люди втрачають довіру, треба дуже добре думати, перш ніж ухвалювати рішення».

Конгресмен заявив, що сподівається на тіснішу співпрацю НАТО з Україною.

«Я думаю, що НАТО – це дуже важливо. Принципи, які відстоює НАТО та країни-члени Альянсу. Україна технічно підпадає до цієї категорії високого ризику. Латвія, Естонія, Литва та Україна. Це все країни у зоні підвищеного ризику», - розповів Браян Фіцпатрик.

Інтерв’ю з конгресменом Браяном Фіцпатриком провела Мирослава Ґонґадзе

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