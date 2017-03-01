Трамп заявив про вірність НАТО і хоче Перебудову у США: головні моменти програмного звернення

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Трамп хоче запустити у США національну перебудову - програму оновлення інфраструктури країни загальною вартістю у трильйон доларів. Про це президент США заявив у ході виступу перед спільною сесією Конгресу, яка відбулась у середу вранці за київським часом.

Президент США протиставив дану ініціативу колосальним витратам США за кордоном та підкреслив, що дана ініціатива дозволить створити у США мільйон нових робочих місць.

"Америка витратила приблизно 6 трильйонів доларів на Близькому сході, і це у час, коли наша інфраструктура сиплеться на очах. За 6 трильйонів доларів ми б могли перебудувати нашу країну двічі. Щоб запустити нашу національну перебудову, я звернуся до Конгресу з проханням ухвалити законодавство, яке надасть 1 трильйон доларів інвестицій в інфраструктуру США - ці гроші надійдуть з державних та приватних джерел - та створять мільйон нових робочих місць. Ця ініціатива буде керуватись двома базовими принципами: купуй американське та наймай на роботу американців", - заявив Дональд Трамп. Ми потужно підтримуємо НАТО, Альянс, який було виґартувано на основі зв'язків вибудованих у ході двох світових воєн, які перемогли фашизм, та Холодної війни, яка поклала край комунізму

Президент США також поскаржився на свого попередника Барака Обаму, заявивши, що наслідком президентства останнього стала колосальна кількість безробітних, рекордне зростання державного боргу країни та надзвичайно повільне відновлення економіки.

При цьому Трамп назвав власними заслугами економію бюджетних коштів на ряді проектів державного значення, посилення державного кордону та ін.

Трамп заявив про бажання переглянути засади державної політики у царині імміграції, назвавши взірцем для Америки Канаду та Австралію, які за словами Трампа, сприяють прибуттю до країни кваліфікованих працівників, які стають рушієм економіки, а не лягають тягарем на платників податків.

"Відповідно до дослідження Національної академії наук, чинна імміграційна система США, щороку обходиться платникам податків у мільярди. Відхід від цієї системи, яка заохочує міграцію малокваліфікованих працівників, та прийняття системи, яка сприяє кваліфікованим кадрам матиме численні переваги: заощадить незліченні кошти, обернеться зростанням заробітної плати та допоможе родинам, які потерпають від бідності - включно з родинами мігрантів - увійти до середнього класу", - підкреслив Трамп.

Америка хоче знаходити нових друзів та створювати нові партнерства, там де наші інтереси співпадають. Ми хочемо гармонії та стабільності, а не війни та конфлікту

Президент США наголосив на тому, що зовнішня політика його адміністрації "закликає до прямої, активної та продуманої участі у світових процесах".