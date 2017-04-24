КНДР пригрозила затопити «огрядну тварину» США

Північна Корея погрожує потопити американський авіаносець, який розпочав спільні навчання з японськими есмінцями на заході Тихого океану.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Погроза такого змісту з’явилася у державній північнокорейській газеті, яка є рупором правлячої Трудової партії.

«Наші революційні сили готові потопити американський gnkvybw авіаносець одним ударом», – йдеться у коментарі видання, опублікованому в неділю.

Газета порівняла авіаносець з «огрядною твариною», зазначивши, що «удар був би наочним прикладом демонстрації могутності наших військових сил».

Президент США Дональд Трамп направив до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем USS Carl Vinson у відповіль на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.

23 квітня два японські есмінці та крейсер приєдналися до корабельної групи USS Carl Vinson для демонстрації солідарності.

На тлі напруження відносин з’явилося повідомлення про затримання Пхеньяном громадянина США, який намагався виїхати з КНДР.

У Північній Кореї затримані ще щонайменше двоє американських громадян.

Дивіться також: ОБСЄ: автомобіль місії підірвався на міні, в районі під контролем так званої "ЛНР"