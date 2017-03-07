Уперше 8 березня закриють американські школи… в одному місті

У місті Александрія, штат Вірджинія, що зовсім поруч зі столицею, настільки багато працівників шкіл попросило про вихідний 8 березня, що адміністрація була змушена прийняти рішення про закриття 16-ти навчальних закладів у цей день, у яких навчається близько 15 тисяч учнів.

Така велика кількість запитів (всього біля 300) щодо вихідного є безпрецедентною і, найімовірніше, стала наслідком закликів відзначити Міжнародний жіночий день як «День без жінки». Ініціатором виступають організатори жіночого маршу, що відбувся в січні у Вашингтоні та інших американських містах.

Сайт Women’s March on Washington говорить про 8 березня як нагоду привернути увагу до проблем гендерної нерівності, сексуального насильства та дискримінації. Організатори заохочують людей приєднатися до акції – взяти вихідний (від оплачуваної чи неоплачуваної праці), відмовитися від покупок, одягнути червоне на знак солідарності.

«День без жінки» повинен підкреслити «величезну цінність, яку жінки з усіх верств суспільства додають до соціально-економічної системи, отримуючи при цьому нижчу заробітну плату і переживаючи велику несправедливість, вразливість до дискримінації, сексуальних домагань і відсутність гарантій зайнятості», пояснюють організатори.

Закриття шкіл, яке посадовці називають неполітичним рішенням, викликало неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Частина батьків обурена, оскільки для них це створює проблему – хто доглядатиме за дитиною, поки вони на роботі? Серед негативних реакцій також поширеним є осуд – мовляв, поки інші працюють, ці вчителі відпочивають. Дехто заперечує власне проблеми, до яких намагаються привернути увагу організатори й учасники, а дехто не задоволений формою проведення акції. Висловлюють також сумніви щодо того, чи ця ініціатива матиме хоч якісь реальні наслідки.

Проте чимало відгуків позитивного характеру. Жінки діляться в соціальних мережах коментарями про те, як їх надихають такі колективні акції і висловлюють сподівання, що це приверне увагу до важливих питань, серед яких нерівність в оплаті, декретна відпустка, домашнє насильство.

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