«Діснейленд» на даху, створений українським іммігрантом у Детройті, приваблює тисячі туристів щороку

Оригінальні інсталяції Дмитра Шиляка на даху його гаража є одним із найбільш значущих творінь народного мистецтва у штаті Мічиган. Пана Шиляка не стало у 2015-му році, але його «Діснейленд» і досі є обов’язковим пунктом для туристів у Детройті.

Дмитро Шиляк, іммігрант з України, прибув до США у 1950-х роках. Чоловік почав збирати конструкцію у своєму задньому дворі у 1980-х, після виходу на пенсію. Він присвятив цьому хобі десятки років, постійно додаючи нові елементи до колекції.

Серед кольорових об’єктів є старі, нові, куплені, зроблені вручну. Вони нагромаджені на дахах двох з’єднаних між собою гаражів. До колекції входять пропелери, вентилятори, пластикові коні та масивний, зроблений вручну, реактивний літак. Вирізані з дерева чоловіки в уніформі розміщені під тим, що нагадує ракети, прикрашені різдвяними гірляндами.

Задню частину конструкції складають картини, обрамлені газетні вирізки з розповідями про «Діснейленд Гемтремка», як його називав сам пан Шиляк, колаж фотографій автора з його творінням, рами, дерев’яні об’єкти, як от Статуя Свободи, та солдати. Центральним елементом є карусель.

У колекції переважають блакитний і жовтий кольори, а серед написів англійською мовою видніються слова «Україна», «УПА», «Бандера», «Слава Україні» – пан Шиляк гордився своїм походженням. Він перетворив свій двір на витвір мистецтва. Його конструкція є водночас творчою інтерпретацією «Діснейленда», втіленням українського націоналізму та пам'ятником імміграції. У ХХ столітті місто Гемтремк було українською колонією.

Спочатку сусіди та міська влада виступали проти створення такого ексцентричного проекту, проте пізніше мер міста відзначив працю Шиляка. У 2006 році знаменитий фотограф Брюс Вебер фотографував модель Кейт Мос у цьому місці.

Коли автор помер у 2015-му, у віці 92 роки, дім і конструкцію придбала місцева група Hatch Art. Вона запустила кампанію збору коштів із ціллю реставрації конструкції. Спільними зусиллями небайдужих було зібрано 55 тисяч доларів. Реконструкція досі триває. Hatch Art обіцяє зберегти надбання пана Шиляка, а також створити на місці програму для художників та галерею.

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