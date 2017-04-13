Як мамі з української діаспори вдалося створити найбільш інноваційний та інклюзивний дитячий майданчик у США

У Каліфорнії, на території затоки Сан-Франциско, унікальний ігровий майданчик змінює уявлення про те, хто і як може гратися в громадських парках. «Чарівний міст» (Magical Bridge Playground) доступний для дітей і дорослих, незалежно від рівня їхніх фізичних, розумових чи сенсорних здібностей. Це один із найбільш інноваційних та інклюзивних дитячих майданчиків у США, і створений він був завдяки ідеї та зусиллям американки українського походження Оленки Стеців Віллареаль.

Ознайомлення з фундацією та майданчиком Magical Bridge

Головною особливістю майданчика є те, що він був розроблений не тільки з думкою про дітей, що пересуваються на інвалідних візках, але й із урахуванням потреб дітей із аутизмом, сенсорними і когнітивними розладами, обмеженим зором, а також із думкою про неповносправних дорослих і всіх здорових дітей. Це справді місце, доступне для всіх.

Як створювався майданчик

Майданчик у містечку Пало-Альто відкрили для громадськості два роки тому. Цій події передувало майже вісім років досліджень, дизайну та збору коштів. Реалізація проекту обійшлася в майже 4 мільйони доларів, і більшість із цих коштів надійшла з приватних джерел. Місто теж зробило свій внесок, виділивши землю, працівників і фінансування для архітектурних планів. Фундація Magical Bridge виконувала основну роботу – проводила дослідження, співпрацювала з експертами, створила остаточний дизайн і забезпечила основне фінансування.

«Чарівний міст» будували з думкою про індивідуальні фізичні та когнітивні потреби кожної дитини. Майданчик безкоштовний, обслуговується містом і волонтерами фундації. Люди з навколишніх міст приїжджають сюди, щоб провести час зі своїми дітьми, бо іншого подібного місця нема у всій окрузі.

Як з’явилась ідея

Молодшій доньці пані Стеців Віллареаль довго не могли поставити діагнозу. Коли Еві виповнилося п’ять років, лікарі все ще не могли знайти способу допомогти дівчинці, але більшість погоджувалася, що їй піде на користь гойдання. Проте візит до парку приніс мамі чергове розчарування: Ева не мала достатньо сили у верхній частині тіла, і це не дозволяло їй триматися за ланцюги гойдалок.

Невдовзі пані Стеців Віллареаль з’ясувала, що рідне місто Пало-Альто не може забезпечити потреби її доньки в грі. Жінка задавалася питанням, де граються всі інші діти з обмеженими можливостями? Після великої роз’яснювальної роботи та досліджень, вона була вражена, виявивши, що, незважаючи на благі наміри Пало-Альто, жоден із його громадських парків (яких більше трьох десятків) не був дійсно доступним для дітей з особливими потребами.

Реальний стан справ

Більшість майданчиків у США має надто загальний, універсальний дизайн. Вони не враховують потреби дітей із аутизмом, сенсорними і когнітивними розладами, поганим зором, не говорячи про потреби дорослих.

"Наскільки чарівний цей майданчик? Він відповідає вимогам ADA..."

Закон, прийнятий у 1990 році (Americans with Disabilities Act, або ADA), вимагає, щоб усі громадські місця були доступними для людей, що використовують інвалідні візки. Але засновники фундації з’ясували, що лише 10% неповносправних людей – це ті, що використовують візки.

Тому майданчик був розроблений не тільки з думкою про дітей, що пересуваються на інвалідних візках, але й про дітей з аутизмом, сенсорними і когнітивними розладами, обмеженим зором, а також із думкою про дорослих і всіх здорових дітей. Назву йому дала донечка пані Стеців Віллареаль.

Місце, де всі граються разом як рівні

На багатьох майданчиках, які задовольняють вимоги ADA, насправді тільки загальна територія є доступною для тих, хто пересувається на інвалідних візках, а саме оснащення є стандартним. У «Чарівному мості» на інвалідному візку можна дістатися практично в кожен куточок: на каруселі, на сцену, в театр і навіть двоповерховий ігровий будиночок.

Для дітей з аутизмом візит до парку може перетворитися на випробування через розмаїття звуків і образів та постійний рух навколо, тому для таких дітей на майданчику створені спеціальні зони відпочинку.

Одна з конструкцій була спеціально спроектована для «Чарівного моста», і розробники зараз чекають на патент. Інноваційна гірка, поверхня якої зроблена з валиків, має на кінці щось на зразок лавки – спеціально для тих, кому потрібно трішки більше часу, щоб зійти з гірки. Творці подбали не тільки про те, щоб дитина дісталася до вершини, але й щоб за потреби могла відпочити внизу та спокійно, без перешкоди для інших, переміститися у візок.

Весь майданчик побудований так, щоб діти і дорослі мали безліч можливостей для спілкування та спільної гри. Більшість обладнання доставлено з Європи. Використано багато тактильних поверхонь, а підписи зроблені шрифтом Брайля.

Рух за інклюзивні майданчики

За словами засновниці та ідейної натхненниці Оленки Стеців Віллареаль, перша кампанія збору коштів відбувалася повільними темпами – було важко пояснити потенційним спонсорам, що саме вони намагаються побудувати. Але коли майданчик нарешті був зведений та відкритий для громадськості, і кожен зміг на власні очі побачити ідею, втілену в життя, та зрозуміти її значення, це спричинило цілий рух. На адресу фундації постійно надходять запити зі всього світу щодо підтримки в створенні аналогічних проектів у інших громадах.

Фундація вважає своєї місією поширення ідеї інклюзії та побудови справді інноваційних та інклюзивних майданчиків. Нещодавно було прийнято рішення побудувати ще 5 таких парків у навколишніх містах, щоб зменшити навантаження на майданчик у Пало-Альто. Уряд виділив 10 мільйонів доларів на ці проекти.

«Я ніколи не думала, що моя маленька ідея майданчика може надихнути все це! – ділиться пані Стеців Віллареаль. – Моя солодка Ева започаткувала дуже чарівний рух. Ми не можемо змінити світ чи національну політику, але ми здатні зробити свій куточок світу добрішим».

Запрошуємо переглянути фотогалерею «Magical Bridge Playground»: