Проект художника українського походження переміг у національному конкурсі в США

Проект художника українського походження Нестора Топчія здобув почесне перше місце в національному конкурсі з вторинного використання (National Reuse Contest) у США. Учасники змагалися за кращий спосіб ужитку старих матеріалів. Нестор Топчій створив ставок на власній землі у Г’юстоні з допомогою уламків вживаного бетону і переміг в одній із двох категорій «Реконструкція та будівництво».
Усе почалося з господарської проблеми, яка тривала багато років і для якої чоловік шукав вирішення.
«Мій дуже вологий двір затоплювався і висихав циклічно. Я засмучувався щоразу, коли риба помирала від нестачі води, а місце перетворювалося на калюжу з москітами», – ділиться художник. Місцевість була горбиста, глибина досягала близько метра. Пан Топчій вирішив вжити радикальних заходів, щоб урятувати флору та фауну.
«Глиняне дно ідеально підходить для деяких видів риб, в основному коропа. Тому найкращим рішенням було викопати глину, збільшивши глибину, а потім викласти пагорби уламками бетону, які утримуватимуть береги», – розповідає художник.
Старий бетон чоловік отримав зі складу вживаних і придатних для повторного використання будівельних матеріалів (Houston’s Reuse Warehouse). Метою цієї місцевої організації є мінімізувати засмічення земель будівельними матеріалами, які, за даними міської влади, складають 38% потоку сміття в Г’юстоні, та передати у руки тим, хто може використати їх повторно. Таким чином, матеріали для ставка нічого не коштували власнику.
Тепер природний, з глиняним дном, ставок утримує дощову воду і є домівкою для коропів, золотих рибок, гамбузій, змій, лілей. На деревах живуть блакитні чаплі та яструби.
«Мій двір стабілізувався як екосистема після того, як я поглибив мокре місце й облицював береги битим бетоном», – зазначає художник.
Поруч зі ставком розміщена художня студія. Пан Топчій будував її чотири роки і також використовував уживані матеріали. Наприклад, стулки вікон надійшли зі старої церкви. Усе зроблено з лому, окрім підлоги, для якої майстру не вдалося знайти старих матеріалів і довелося придбати деревину.
Студія служить одночасно і конференц-залом, і робочим місцем. Сам автор називає її комбінацією скульптури й архітектури. Художник малює картини на стіні за візерунками, які створює світло, що відбивається від ставка.
Чоловік дуже відповідально ставиться до використання небажаних матеріалів, вірить у раціональний вжиток природних ресурсів, вторинне використання і рециклювання.
Нестор Топчій відомий у Г’юстоні своїм амбітним проектом HIVE («Вулик»), ціллю якого є створити доступне житло і робочі місця для місцевої громади з допомогою контейнерів для перевезення.
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