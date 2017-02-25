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Представники Демократичної національного комітету обирають голову своєї партії

  • Голос Америки
Протест проти дискримінації мусульман

Протест проти дискримінації мусульман

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Представники Демократичної партії США готові обрати свого лідера, завданням якого буде відбудувати партію після принизливої поразки на користь республіканця Дональда Трампа.

Вибори нового голови партії відбудуться в суботу в Атланті. В голосуванні бере участь 447 членів Демократичного національного комітету.

Серед провідних кандидатів на посаду є конгресмен зі штату Міннесота Кіт Еллісон і міністр праці за правління президента Барака Обами Том Перес.

Перес, який вважається кандидатом демократичного істаблішменту, є сином іммігрантів з Домінікани, а прогресивний Еллісон був першим мусульманином, якого будь-коли обрали до Конгресу.

Хоча вибори матимуть вплив на майбутнє партії, деякі політичні спостерігачі вважають вибори партійного голови боротьбою між представниками президентських кандидатів-суперників Гілларі Клінтон і Берні Сандерсом.

Новий голова очолюватиме партію, яка втратила багато грошей на виборах 2016 року, але краще зорганізувалась в ході протестів в опозиції до президента Трампа.

Голова мусить очолити зусилля з оновлення партії після важких втрат на посередніх виборах до Конгресу у 2010 і 2014 роках. Вибори у 2018 році стануть нагодою для партії перемогти у тих штатах, де передвиборчі зміни кордонів виборчих округів дозволити Республіканській партії здобути вирішальну перемогу.

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