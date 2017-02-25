Представники Демократичної національного комітету обирають голову своєї партії

Представники Демократичної партії США готові обрати свого лідера, завданням якого буде відбудувати партію після принизливої поразки на користь республіканця Дональда Трампа.

Вибори нового голови партії відбудуться в суботу в Атланті. В голосуванні бере участь 447 членів Демократичного національного комітету.

Серед провідних кандидатів на посаду є конгресмен зі штату Міннесота Кіт Еллісон і міністр праці за правління президента Барака Обами Том Перес.

Перес, який вважається кандидатом демократичного істаблішменту, є сином іммігрантів з Домінікани, а прогресивний Еллісон був першим мусульманином, якого будь-коли обрали до Конгресу.

Хоча вибори матимуть вплив на майбутнє партії, деякі політичні спостерігачі вважають вибори партійного голови боротьбою між представниками президентських кандидатів-суперників Гілларі Клінтон і Берні Сандерсом.

Новий голова очолюватиме партію, яка втратила багато грошей на виборах 2016 року, але краще зорганізувалась в ході протестів в опозиції до президента Трампа.

Голова мусить очолити зусилля з оновлення партії після важких втрат на посередніх виборах до Конгресу у 2010 і 2014 роках. Вибори у 2018 році стануть нагодою для партії перемогти у тих штатах, де передвиборчі зміни кордонів виборчих округів дозволити Республіканській партії здобути вирішальну перемогу.

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