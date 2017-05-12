Уряд США: В ОРДЛО нарощують озброєння і залякують спостерігачів ОБСЄ

SMM зафіксувало збільшення забороненого важкого озброєння на 750% на території підконтрольній сепаратистам.

«Протягом останніх трьох місяців Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (SMM) зафіксувала збільшення забороненого важкого озброєння на 750% на території підконтрольній сепаратистам. Минулого тижня, SMM бачило 44 випадки наявності зброї в лінії відведення, 42 з яких на територіях непідконтрольних уряду України. В Луганську SMM продовжує фіксувати наявність 30 одиниць зброї, включаючи танки, гаубиці та різні системи запуску ракет» - зазначила тимчасово повірена в справах США при ОБСЄ Кейт Бернс в своєму листі-відповіді до голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні та особливого представника Голови ОБСЄ в Україні від 11 травня.

«Більше того, підконтрольні Росії сепаратистські сили більш ніж вп’ятеро частіше використовували заборонену зброю порівняно з українськими силами, повідомляють в SMM. Справжні цифри набагато більше, з огляду на те, що з січня спостерігачам ОБСЄ забороняли доступ 250 разів»

Сепаратистськими силами під керівництвом Росії було вчинено абсолютну більшість порушень, які включали погрози спостерігачам у період з 1 січня до 23 квітня

Ми закликаємо Росію вказати підконтрольним їй силам припинити залякування співробітників ОБСЄ. «Сепаратистськими силами під керівництвом Росії було вчинено абсолютну більшість порушень, які включали погрози спостерігачам у період з 1 січня до 23 квітня. Ситуація з того часу не покращилась».

Крім залякувань, «російські ставленики провадять кампанію з дезінформації, що ще більше посилює небезпеку для спостерігачів. 3 травня Ігор Плотніцький, фактичний керівник так званої «луганської народної республіки», заявив ніби SMM зруйнували 300 будинків вздовж контактної лінії. Спотворення ситуації Полотніцьким є частиною умисної стратегії з підриву місії ОБСЄ, створює атмосферу безкарності і наражає представників SMM на ризик» - зазначає Кейт Бернс в листі.

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