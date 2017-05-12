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Уряд США: В ОРДЛО нарощують озброєння і залякують спостерігачів ОБСЄ

SMM зафіксувало збільшення забороненого важкого озброєння на 750% на території підконтрольній сепаратистам.
Кейт Бернс

«Протягом останніх трьох місяців Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (SMM) зафіксувала збільшення забороненого важкого озброєння на 750% на території підконтрольній сепаратистам. Минулого тижня, SMM бачило 44 випадки наявності зброї в лінії відведення, 42 з яких на територіях непідконтрольних уряду України. В Луганську SMM продовжує фіксувати наявність 30 одиниць зброї, включаючи танки, гаубиці та різні системи запуску ракет» - зазначила тимчасово повірена в справах США при ОБСЄ Кейт Бернс в своєму листі-відповіді до голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні та особливого представника Голови ОБСЄ в Україні від 11 травня.

«Більше того, підконтрольні Росії сепаратистські сили більш ніж вп’ятеро частіше використовували заборонену зброю порівняно з українськими силами, повідомляють в SMM. Справжні цифри набагато більше, з огляду на те, що з січня спостерігачам ОБСЄ забороняли доступ 250 разів»

Сепаратистськими силами під керівництвом Росії було вчинено абсолютну більшість порушень, які включали погрози спостерігачам у період з 1 січня до 23 квітня
Кейт Бернс

Ми закликаємо Росію вказати підконтрольним їй силам припинити залякування співробітників ОБСЄ. «Сепаратистськими силами під керівництвом Росії було вчинено абсолютну більшість порушень, які включали погрози спостерігачам у період з 1 січня до 23 квітня. Ситуація з того часу не покращилась».

Крім залякувань, «російські ставленики провадять кампанію з дезінформації, що ще більше посилює небезпеку для спостерігачів. 3 травня Ігор Плотніцький, фактичний керівник так званої «луганської народної республіки», заявив ніби SMM зруйнували 300 будинків вздовж контактної лінії. Спотворення ситуації Полотніцьким є частиною умисної стратегії з підриву місії ОБСЄ, створює атмосферу безкарності і наражає представників SMM на ризик» - зазначає Кейт Бернс в листі.

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