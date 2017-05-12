Подробиці: Після російських підльотів до Аляски там проходять масштабні військові навчання з залученням F-22 та F-35

У штаті Аляска завершуються масштабні військові навчання збройних сил США Northern Edge, участь у яких беруть понад 6 000 військовослужбовців та вперше в історії будь-яких військових навчань - одночасно залучені винищувачі F-35B Lightning II Корпусу морської піхоти США та F-22 Raptor американських ВПС.

З початку року літаки російських збройних сил після тривалої паузи почали здійснювати патрулі у близькості до Аляски. Для їх перехоплення піднімались американські винищувачі F-22 Stealth.

"Навчання Northern Edge 17 надають можливість вдосконалити поточні та майбутні варіанти застосування військових операцій та зброї. Ці спільні навчання підрозділів різних родів військ матимуть своїм результатом ефективні, гнучкі та засновані на успішному використанні військових потужностей військові підрозділи, сформовані з різних родів військ, готові до розміщення у будь-якій точці світу; а також - відпрацювання практичних навичок визначення та стеження за об'єктами на морі, у повітрі та на землі, та відповіді на численні кризові ситуації", - повідомляється на сайті військової бази Елемендор-Річардсон, яка розташована у найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі.

У ході навчань також використовувались мобільні системи реактивного залпового вогню (HIMARS) Корпусу морської піхоти США.

Коментуючи використання таких систем у навчаннях, командир однієї з батарей відзначив, що метою є продемонструвати ймовірному супротивнику здатність збройних сил стримати будь-яку агресію за будь-яких умов.

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