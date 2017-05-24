Туреччина «грубо і нахабно» відхилила візит делегації парламенту Німеччини - посол ФРН

На най-найвищих щаблях турецької влади не вважають можливим проведення політичних перемовин з німецькими парламентарями в Туреччині

​«Вчора (у вівторок - ГА) ми отримали інформацію, що на най-найвищих щаблях турецької влади не вважають можливим проведення політичних перемовин з німецькими парламентарями в Туреччині», - сказала заступник спікера німецького парламенту Клаудіа Рот, повідомивши, що німецька парламентська делегація мусила скасувати плани відвідати Туреччину цього тижня, після того як в останній момент їм зазначили, що вони не отримають зустрічей з посадовцями і не зможуть відвідати будівлю парламенту.

Пані Рот планувала очолити делегацію парламентарів Німеччини, до якої також мав увійти голова комітету з прав людини німецького парламенту.

«Для нас це не має значення. Якщо вони підуть, ми скажемо – Бувайте!»

​За повідомленням прес-секретаря Міністерства закордонних справ Німеччини Мартіна Шефера, заступник міністра закордонних справ Туреччини поінформував німецьких партнерів у понеділок, що візиту не буде, через несприятливу внутрішньополітичну ситуацію в Туреччині.

Посол Німеччини в Туреччині сказав, що він не пам’ятає, щоб «у такому дружньому та спрямованому на діалог візиті групи німецьких законодавців було так грубо і нахабно відмовлено».

Через нещодавнє погіршення відносин між двома країнами, і відмову допустити німецьких парламентарів на територію бази цього місяця, Німеччина оголосила про можливість передислокації 270 військових з авіабази в турецькому Інджірліку до Йорданії, або іншої країни, якщо Анкара не дозволить візит парламентарів.

Коментуючи плани про можливе переміщення німецьких війькових, президент Туреччини Ердоган сказав, що йому про це не відомо, але зазначив, що «для нас це не має значення. Якщо вони підуть, ми скажемо – Бувайте!»

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