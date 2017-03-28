Сьогодні набув чинності безвізовий режим між ЄС і Грузією

Громадяни Грузії, що мають біометричні паспорти, відсьогодні можуть подорожувати в більшість країн-членів Європейського Союзу без віз.

У вівторок вступила в дію лібералізація візового режиму ЄС для Грузії. Таким чином, з 28 березня громадяни Грузії можуть перебувати на території дії «шенгенської зони» без віз не більш ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Угода про лібералізацію візового режиму для Грузії буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також не діятиме в країнах шенгенського простору, що не входить в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Безвізовий режим для Грузії Європарламент підтримав 2 лютого, після цього домовленості підтвердили ще на кількох етапах відповідно до вимог європейської бюрократії.

Українці ж можуть очікувати на безвізовий режим з Євросоюзом у найближчі місяці, хоча на початку переговорів із Брюсселем Київ і Тбілісі ішли разом.

Минулого року Євросоюз визнав, що і Грузія, і Україна виконали вимоги, необхідні для запровадження безвізового режиму для їхніх громадян. Але грузини провели необхідні реформи раніше, ніж українці, на що звертають увагу грузинські, й українські експерти.

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