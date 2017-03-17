Меркель заявила, що чекає на зустріч з Трампом із «цікавістю й приємністю»

Канцлер Німеччини матиме свою першу зустріч у «трампівському» Білому домі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що із «цікавістю й приємністю» чекає на зустріч із президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні 17 березня.

«Завжди краще говорити один з одним, ніж один про одного», – вказала Меркель в інтерв’ю газеті Saarbruecker Zeitung.

Канцлер Німеччини сказала, що хоче поговорити з Трампом про питання безпеки та економіки, а також про майбутнє міжнародної співпраці.

Щодо стурбованості з приводу торговельної війни між Сполученими Штатами і Німеччиною, Меркель сказала, що «країни виграють, коли ми працюємо разом справедливо».

Зустріч, яка була затримана на кілька днів через погодні ускладнення у Вашингтоні, стане першою від часу, коли Дональд Трамп був обраний у листопаді 2016 року президентом США.

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