Білий дім: президент Трамп вперше зустрічається з канцлером Меркель

США і Німеччини мають вирішити цілий ряд розбіжностей
У п'ятницю в Білому домі відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.
На порядку денному - питання України, Росії, НАТО і трансатлантичного партернства, навколо яких сьогодні залишається багато неясностей.
Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп звинувачував Меркель в «руйнівній для Німеччини політиці» з її доброзичливим підходом до біженців.
Меркель була не менш критичною по відношенню до Трампу після його указу, який стосується заборони на в'їзд в США для мешканців з низки мусульманських країн. Тепер, будучи вимушеною шукати шляхи співпраці для вирішення найважливіших світових проблем, Меркель вибрала більш примирливий тон.
«Я глибоко переконана в тому, що трансатлантичне партнерство, основане на спільних цінностях, відповідає нашим інтересам, не лише інтересам європейців. Я буду вести переговори з президентом Дональдом Трампом, виходячи з цих переконань», - сказала канцлер Німеччини.
Коли Трамп і Меркель зустрінуться в Білому домі, їм належить подолати значні розбіжності у таких складних питаннях, як життєздатність НАТО.
«Я - прихильник НАТО», - заявив Трамп. «Однак багато членів Альянсу, країни, які ми захищаємо - вельми багаті держави, але не платять своїх рахунків».
Спеціаліст з міжнародних відносин в Університету Джонса Гопкінса Даніель Гамільтон зазначає, що Меркель важливо, щоб Трамп з’ясував позицію США в питанні про роль НАТО в протидії російській агресії в Україні.
В інтерв'ю «Голосу Америки» Гамільтон сказав:
«Альянс розмістив нові контингенти в східній частині територій НАТО тому, що багато союзників дійсно нервують через наміри Володимира Путіна. Він незаконно анексував частину Україну, і російські війська були направлені в інші частини цієї країни. Тому виникає запитання: який підхід у США до Росії, і як він вплине на НАТО?»
За наявною інформацією, Німеччина і США можуть досягти компромісу з іншої складної проблеми - торгівлі. Трамп, який вміє укладати угоди, раніше відзначав, що віддає перевагу двостороннім торговельним домовленостям, в той час як європейці наполягають на тому, що представники Європейського Союзу представляють інтереси всіх 28-ми країн-учасниць на торговельних переговорах.
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