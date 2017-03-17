Білий дім: президент Трамп вперше зустрічається з канцлером Меркель

США і Німеччини мають вирішити цілий ряд розбіжностей



У п'ятницю в Білому домі відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

На порядку денному - питання України, Росії, НАТО і трансатлантичного партернства, навколо яких сьогодні залишається багато неясностей.



Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп звинувачував Меркель в «руйнівній для Німеччини політиці» з її доброзичливим підходом до біженців.



Меркель була не менш критичною по відношенню до Трампу після його указу, який стосується заборони на в'їзд в США для мешканців з низки мусульманських країн. Тепер, будучи вимушеною шукати шляхи співпраці для вирішення найважливіших світових проблем, Меркель вибрала більш примирливий тон.



«Я глибоко переконана в тому, що трансатлантичне партнерство, основане на спільних цінностях, відповідає нашим інтересам, не лише інтересам європейців. Я буду вести переговори з президентом Дональдом Трампом, виходячи з цих переконань», - сказала канцлер Німеччини.



Коли Трамп і Меркель зустрінуться в Білому домі, їм належить подолати значні розбіжності у таких складних питаннях, як життєздатність НАТО.



«Я - прихильник НАТО», - заявив Трамп. «Однак багато членів Альянсу, країни, які ми захищаємо - вельми багаті держави, але не платять своїх рахунків».



Спеціаліст з міжнародних відносин в Університету Джонса Гопкінса Даніель Гамільтон зазначає, що Меркель важливо, щоб Трамп з’ясував позицію США в питанні про роль НАТО в протидії російській агресії в Україні.

В інтерв'ю «Голосу Америки» Гамільтон сказав:



«Альянс розмістив нові контингенти в східній частині територій НАТО тому, що багато союзників дійсно нервують через наміри Володимира Путіна. Він незаконно анексував частину Україну, і російські війська були направлені в інші частини цієї країни. Тому виникає запитання: який підхід у США до Росії, і як він вплине на НАТО?»



За наявною інформацією, Німеччина і США можуть досягти компромісу з іншої складної проблеми - торгівлі. Трамп, який вміє укладати угоди, раніше відзначав, що віддає перевагу двостороннім торговельним домовленостям, в той час як європейці наполягають на тому, що представники Європейського Союзу представляють інтереси всіх 28-ми країн-учасниць на торговельних переговорах.

Дивіться також: Американські законодавці та експерти наголошують: протидія Росії повинна бути багаторівневою та комплексною