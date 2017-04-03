Заступник директора МВФ від України коментує рішення про виділення траншу

В інтерв’ю Мирославі Ґонґадзе заступник директора МВФ від України Владислав Рашкован розповідає чому МВФ вирішив відновити співпрацю з Україною, і на яких умовах Київ отримає кошти.

Рада директорів МВФ погодила виділення Україні чергового траншу кредиту на суму 1 мільярд доларів.

Питання мали розглянути ще 20 березня, але відклали через необхідність вивчення наслідків для економіки України, торгової блокади окупованих територій Донбасу.

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Чому МВФ вирішив відновити співпрацю з Україною, і на яких умовах Київ отримає кошти, «Голосу Америки» одразу після наради розповів заступник директора МВФ від України Владислав Рашкован.

«Це однозначно ознака довіри, тому що усі реформи, які повинні бути, зроблені, макроекономічна стабілізація, фінансова стабілізація, початок деяких реформ, вони були відмічені директорами у такий важкий час з безпекою. Тільки одна країна не підтримала», - зазначив він.

«Цей кредит піде у золотовалютний резерв Національного банку та підвищить рівень резервів Національного банку. Це дуже важливо, бо підвищення резервів також є однією з цілей цієї програми розширеного фінансування для унеможливлення майбутніх криз в Україні», - підкреслив Рашкован.

За його словами, ця програма – карта реформ. Це не реформи МВФ. Це реформи, які український президент, уряд, Національний банк, інші агенції втілюють в життя в Україні. МВФ тільки підтримує ці реформи завдяки своєму фінансуванню, розповів він.

«Це історичний перегляд для України, тому що в України було багато програм, але Україна ніколи не проходила третього перегляду, не отримувала четвертий транш ще в історії - 25 років. Наступний крок - це готуватися до четвертого перегляду. Усі директори відмітили, що для цього перегляду треба прискорити структурні реформи та підтримувати ту макроекономічну фінансову стабілізацію, яка вже досягнута. Ці реформи будуть включати земельну реформу, пенсійну реформу, подальшу фіскальну консолідацію, реформу фіскальної служби, продовження антикорупційної реформи та реформу громадського сектору», - наголосив Владислав Рашкован.

«МВФ оцінює дуже поважно реформи банківського сектору та інституційну незалежність Національного банку, яка була досягнута упродовж дії цієї програми і, звісно, роль лідера цієї реформи, голови Національного банку була дуже явно відзначена, як дуже-дуже позитивною», - заявив заступник директора МВФ від України, коментуючи виділення Україні чергового траншу.

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