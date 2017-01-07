Ізраїль скорочує свій членський внесок до Організації Об’єднаних Націй

Ізраїль повідомив про затримання виплати приблизно шести мільйонів доларів із суми членських внесків до Організації Об’єднаних Націй. Це сталося після того, як минулого місяця Рада Безпеки схвалила резолюцію, що закликала Ізраїль припинити «будівництво поселень на окупованій палестинській території». Сполучені Штати утрималися від голосування, що уможливило чотирнадцятьом іншим членським країнам одностайно прийняти резолюцію.

Представництво Ізраїлю при ООН заявило в п’ятницю, що шість мільйонів із щорічної суми висотою в 40 мільйонів доларів – це гроші, які були б призначені комітетам ООН, що займаються палестинськими питаннями.

«Нерозсудливо, щоб Ізраїль фінансував органи, які ведуть діяльність в ООН, скеровану проти нас», – заявив представник Ізраїлю Денні Денон.

Представництво Ізраїлю заявило, що воно вдасться до інших кроків, скерованих на «припинення антиізраїльської діяльності» після того, як складе присягу новий президент США Дональд Трамп.

У четвер контрольована республіканцями Палата представників великою більшість проголосувала на користь резолюції з осудом позиції ООН і піддала критиці адміністрацію Барака Обами за утримання від голосування в Раді Безпеки.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав утримання США від голосування «ганебним» ударом, скерованим проти традиційного союзника Вашингтону.

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