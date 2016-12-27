Трамп назвав ООН «клубом» людей, які «добре проводять час»

Новообраний президент США відреагував на резолюцію Ради Безпеки, що вимагає від Ізраїлю припинити будівництво поселень





Новообраний президент США Дональд Трамп виступив з критикою ООН через кілька днів після того, як Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, що вимагає припинити будівництво ізраїльських поселень.



Раніше Трамп закликав Вашингтон накласти вето на цей документ.

«Організація Об'єднаних Націй має такий великий потенціал, але зараз вона перетворилася на клуб людей, які зустрічаються, розмовляють і добре проводять час. Як сумно!» - Написав він у Twitter.

У п'ятницю Трамп попередив: «Що стосується ООН, то після 20 січня все буде по-іншому». У цей день він вступає на посаду президента США.

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