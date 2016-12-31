Рада Безпеки ООН розгляне угоду про припинення вогню в сирійському конфлікті

У Раді Безпеки ООН відбудеться голосування в справі резолюції на підтримку угоди про припинення вогню в Сирії. Угоду було досягнуто за підтримкою Росії і Туреччини.

У проекті резолюції висловлюється підтримку дорожній карті до миру, починаючи із перехідного уряду, і закликається до «швидкого, безпечного і безперешкодного доступу» гуманітарної допомоги по всій території Сирії.

У ньому також говориться, що мирні переговори, заплановані на другу половину січня між сирійським урядом і опозицією в столиці Казахстану Астані, будуть важливою частиною очоленого Сирією політичного процесу при підтримці ООН.

Угода про припинення вогню, якщо вона втримається, може означати прорив у конфлікті, який розпочався у 2011 році повстанням проти багаторічного правління родини президента Башара аль-Асада. В результаті війни понад чверть мільйона людей загинуо і понад 13 мільйонам потрібна негайна гуманітарна допомога. Конфлікт викликав кризу з біженцями по всій Європі.

Росія і Туреччина підтримують суперницькі сторони сирійського конфлікту. Росія та Іран надають важливу військову підтримку аль-Асаду, тоді як Туреччина протягом дового часу підтримує повстанські сили, які намагаються усунути від влади сирійського лідера.

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