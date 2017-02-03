Позицію Трампа щодо санкцій стосовно Росії пояснив прес-секретар Білого дому

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що позицію США у питанні санкцій щодо Росії викладено у заяві посла США до Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі, яка у четвер заявила, що санкції США, які запроваджено у зв'язку із окупацією Росією Криму залишаться у силі, доки півострів не буде повернуто Україні.

Так Спайсер відповів на запитання журналіста, який поцікавився перспективами зняття санкцій щодо Росії адміністрацією Трампа.

"Крим є частиною України", - наголосила Гейлі у ході виступу у Радбезі ООН.

"Наші санкції пов'язані із Кримом буду зберігатись доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - відзначила Гейлі.

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