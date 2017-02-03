Важливо про санкції США щодо Росії: Жодного "послаблення" щодо ФСБ немає, а нинішнє уточнення запланували ще при Обамі

Зміст санкцій Обами проти Росії за втручання у вибори у США повністю збережено, а те що відбулось не більше, ніж корегування, яке покликано не допустити незапланованої творцями санкцій шкоди американським компаніям

Мінфін США не зняв санкції з ФСБ, а лише дозволив американським ІТ компаніям отримувати обов'язкову ліцензію від цієї російської спецслужби на імпорт товарів до РФ.

У Росії саме ФСБ займається ліцензуванням ІТ продукції, яка містить технології шифрування. Експорт товарів та послуг до ФСБ із США все ще заборонено, а всі активи ФСБ, які знаходяться у юрисдикції США і надалі заблоковані. Про це пише експерт із санкцій, який проаналізував постанову Мінфіну США.

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Дії міністерства фінансів США у питанні санкцій щодо Росії - це технічне уточнення, яке інціювали ще за президентства Обами, а не рішення Трампа. Про це у Twitter написав кореспондент у Білому домі впливового видання The New York Times Пітер Бейкер.

Кожен експерт із санкцій у Twitter здається каже, що ці події щодо санкцій та ФСБ є просто рутиннимм речами і не являють собою нічого значного

Інформація надана журналістом - одна із низки уточнюючих зауважень від американських журналістів та експертів, які послідували за хвилею повідомлень, які поспішно прирівняли новини про рішення Мінфіну США до буцімто ознак поступок адміністрації Трампа Москві та ін.

"Кожен експерт із санкцій у Twitter здається каже, що ці події щодо санкцій та ФСБ є просто рутиннимм речами і не являють собою нічого значного", - твітує редактор New York Times Макс Фішер.

Учтонення з приводу ситуації сьогодні надав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Ми не послаблюємо санкції. Міністерство фінансів - наскільки я зрозумів - зазвичай після запровадження санкцій переглядає, чи є потреба внести певні зауваження щодо окремих галузей

"Ми не послаблюємо санкції. Міністерство фінансів - наскільки я зрозумів - зазвичай після запровадження санкцій переглядає, чи є потреба внести певні зауваження щодо окремих галузей, або продуктів руху яких не повинні були торкнутись санкції. За уточненням звертається до Мінфіну", - відзначив Спайсер.

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Розлоге тлумачення сьогоднішніх новин з Мінфіну США надав експертний блог LawFare.

"Заспокойтесь! Трамп не послаблював санкції проти Росії", - пише Семюель Калтер, приватний політичний радник, автор блогу "Chief of Sanction Law" ("Головний з санкційного права" - прим. ГА).

Експерт пише, що зміст санкцій Обами проти Росії за втручання у вибори у США повністю збережено, а те що відбулось у четвер - не більше, ніж корегування, яке покликано не допустити незапланованої творцями санкцій шкоди американським компаніям.

"Метою санкцій (Обами - прим. ГА) було покарати ФСБ за її роль у злочинному проникненні до комп'ютерів Демократичної партії та колишнього голови кампанії Клінтон, Джона Подести. Експорт товарів та послуг ФСБ все ще заборонено, а всі активи ВСБ, які знаходяться у юрисдикції США і надалі заблоковані. Тим не менш, шкідливий вплив на американські технологічні компанії, які експортують товари до Росії (та потребують відповідних дозволів від ФСБ - прим. ГА) не був метою авторів санкцій. Саме це і покликана виправити сьогоднішня постанови Мінфіну", - пише правник.

"Зранку Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США оприлюднило нову загальну постанову, якою дозволило певні операції з ФСБ, які раніше заборонялись Виконавчним указом 13757, який Обама підписав у відопвідь на втручання Росії у вибори у США. Відповідно до постанови юридичні особи зі США мають дозвіл брати участь у діяльності у звичайному порядку, яка пов'язана із запитами щодо, отриманням, використанням, виплатами за та угодами відносно дозволів, сертифікацій, чи офіційних довідок, які видає ФБС для імпорту, дистрибуції, або використання інформаційних технологій у Російській Федерації", - цитує повідомлення Мінфіну Калтер.

Це не зняття санкцій. У Росії ФСБ виконує функції державного регулятора, який відповідає за видачу дозволів на імпорт продукції інформаційних технологій, яка включає технології шифрування

"Це не зняття санкцій. У Росії ФСБ виконує функції державного регулятора, який відповідає за видачу дозволів на імпорт продукції інформаційних технологій, яка включає технології шифрування. Це означає, що для того, щоб ввезти до Росії, наприклад, мобільні телефони американські компанії мають отримати від ФСБ ліцензію та заплатити за неї", - пояснює експерт.

"Важливо також додати, що експортні технології про які йдеться мають бути ліцензовані бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, а на виплати ФСБ встановлено верхню межу у 5 000 доларів на рік", - додає Калтер.

Прикметно, що твіт з посиланням на статтю-пояснення не набрав і 20 ретвітів.

АЛЕ САМЕ ПАНІЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ОТРИМАЛИ ВІРУСНУ ПОПУЛЯРНІСТЬ

Значно більшою популярністю у США та світі користуються алармістські трактування рішення Мінфіну. У порівнянні із ними повідомлення, що зменшують градус напруги навколо санкцій значно програють.

"ВАЖЛИВО: Мінфін США послабив санкції Обами і дозволив компаніям працювати з ФСБ Росії, наступником КДБ", - лише цей твіт журналіста американського каналу NBC News Пітера Александера ретвітнули майже 5 000 разів.

Уточнення ситуації від того ж журналіста - значно менш популярне.

"Джерело ознайомлене із санкціями каже, що це лише технічна поправка, запланована за обами, яка покликана уникнути небажаних наслідків санкцій накладених через кібератаки", - цей уточнюючий твіт Александера ретвітнули лише близько 200 разів.

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