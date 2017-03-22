У результаті атаки в Лондоні загинуло щонайменше двоє людей

У Великій Британії повідомили, що внаслідок нападу, здійсненого у столиці Лондоні біля Вестмінстерського палацу, де працює парламент, загинуло щонайменше двоє людей. Також був застрелений підозрюваний нападник, який поранив ножем працівника поліції.

Число потерпілих наразі ще уточнюють. Медики швидкої допомоги кажуть, що прийняли принаймні десять поранених із сусіднього з будівлею парламенту Вестмінстерського мосту, яких збило авто нападника. За словами лікарів, у декого травми «катастрофічні». Одну з потерпілих у важкому стані врятували з води річки Темзи.

У Франції вже повідомили, що троє з потерпілих були французькі школярі-старшокласники.

Поліція заявляє про «багатьох» потерпілих, серед яких і її працівники.

За словами свідків, біля будівлі парламенту лунали постріли. Також на Вестмінстерському мості неподалік, що є популярним місцем для туристів і для фотографування будівлі Вестмінстерського палацу і дзвіниці Біґ-Бен, був здійснений наїзд автом на перехожих. Розбите авто стоїть, врізавшись в огорожу комплексу будівель палацу.

Як виглядає зі слів очевидців, найімовірніший – але ще точно не підтверджений – перебіг подій полягав у тому, що принаймні один нападник збив людей автом на мосту і, розбивши його об огорожу, побіг із ножем до комплексу, де вдарив ножем службовця поліції й був застрелений. Наразі не відомо, чи діяв він наодинці.

У будівлі в час нападу засідала Палата громад парламенту, засідання якої перервали. Будівлю парламенту перекрили, до неї рушили спецпризначенці поліції. До місця подій прибув вертоліт швидкої допомоги і численні авто швидкої допомоги. Заблокованих у будівлі парламенту почали випускати лише нині.

Прем’єр-міністр Тереза Мей, яка була в будівлі парламенту в час нападу і не потерпіла, скликає термінове засідання урядового комітету екстреного реагування на серйозні інциденти.

Також у відповідь на напади в Лондоні регіональний парламент Шотландії, який провадив в Единбурзі дебати про призначення нового референдуму про незалежність від Великої Британії, припинив ці дебати з поваги до потерпілих.

Дивіться також: Таємниці успіху від однієї із найкращих молодих ріелтерів комерційної нерухомості Нью-Йорка