«Найулюбленіший конгресмен Путіна» в квітні відвідає Україну та Росію - ЗМІ

Як протеже президента Рейґана - Дейна Рорабакер - став «найулюбленішим конгресменом Путіна»?



Його називають «найулюбленішим конгресменом Путіна». І республіканець Дейна Рорабакер не вибачається за свою симпатію до Росії, - пише Сара Ваєр у статті у виданні Los Angeles Times.

Така позиція, зазначає автор, протягом десятиліть викликає розбіжності між республіканцем з Гантінґтон-Біч, який колись писав промови для Рональда Рейґана, і багатьма його однопартійцями. Однак тепер, йдеться в статті, «в розпалі бурхливого розслідування російського впливу на президентські вибори в 2016 році, він поділяє погляди принаймні з однією дуже важливою особою - нинішнім президентом США».



У Конгресі Дейна Рорабакер - один з найпалкійших прихильників погляду президента Трампа про те, що США «несправедливо демонізували Росію», яку обидва вони бачать «не як суперницю, а як потенційно важливого партнера в боротьбі з тероризмом», - пише Сара Ваєр.

У конгресмена Рорабакера відкрилися очі на Росію багато років тому, і сталося це на полі битви в розпал «холодної війни», - зазначає автор.

«Все почалося з обіцянки, яку він дав афганським бійцям в кінці 1980-х, коли він був спеціальним помічником президента Рейґана, допомагаючи озброювати афганських моджагедів під час їх війни з СРСР. Він поклявся, що колись боротиметься поруч з ними».

Я зрозумів, що весь час боровся проти комунізму, але не проти росіян

Після обрання до Палати представників у 1988 році від округу Орандж на узбережжі Каліфорнії, конгресмен Рорабакер поїхав боротися в громадянській війні в Афганістані, вступивши на службу на тиждень в загін, на озброєнні якого були автомати Калашникова і гранатомети, - розповідає Сара Ваєр. Їхня місії - знищити радянську позицію біля Джалалабаду.



«Я думаю, що з того моменту я зрозумів, що я весь час боровся проти комунізму, але не проти росіян», - сказав Рорабакер в інтерв'ю в його офісі на Капітолійському пагорбі.



Радянський Союз скоро розвалився, і Рорабакер почав поважати своїх колишніх ворогів і захищати їх спробу стати на шлях до демократії, - пише автор.

Я впевнений, що він (Путін) вчинив абсолютно неприйнятні речі, але він обраний лідер, і, я думаю, він керує країною так, як російський народ, по суті, хоче, щоб він керував

«Двадцять років тому Рорабакер познайомився з Володимиром Путіним, вступивши в поєдинок з армрестлінгу з тодішнім заступником мера Санкт-Петербурга - обидва були напідпитку - щодо того, хто насправді переміг у «холодній війні» (Путін переміг в змаганні і дуже швидко, зазначає Рорабакер)».

Однак конгресмен наполягає, що він "не захищає свого старого товариша по чарці».

«Я впевнений, що він вчинив абсолютно неприйнятні речі, але він обраний лідер, і, я думаю, він керує країною так, як російський народ, по суті, хоче, щоб він керував».



У Вашингтоні зараз багато шуму з приводу звинувачень Росії у втручанні в хід президентських виборів у США, яке привело до розслідування в Конгресі, і до закликів проводити нові розслідування. Однак Рорабакер вважає це дрібницями.

Американцям втовкмачують інформацію, яка підказує їм, що ми повинні бути войовничо налаштовані, коли справа стосується Росії

«Чи спробували вони вплинути на наші вибори? Ми пробували вплинути на їх вибори, і на вибори всюди. Американцям втовкмачують інформацію, яка підказує їм, що ми повинні бути войовничо налаштовані, коли справа стосується Росії», - заявив Рорабакер в інтерв'ю.

Виступаючи у січні на одному із заходів, присвячених інавгурації президента Трампа, конгресмен Дейна Рорабакер нагадав учасникам, що хоча Рональда Рейґана вже немає в живих, країною тепер керує сильний і відвертий лідер, який не вагається сказати людям, що США мають намір викорінити ісламський тероризм. «Ми маємо президента Сполучених Штатів, який не вибачатиметься за те, що у винесенні рішень він керуватиметься принципом «Америка понад усе».

Зробивши свій вклад у розвал Радянського Союзу, Рорабакер вирішив, що його завданням в Конгресі тепер є допомогти Росії перетворитися в демократію. Відтоді - вже майже тридцять років - він зустрічається з російськими політиками, підтримує закони, пов'язані з Росією, і виступає на її захист і проти санкцій США - ось чому видання Politico надало йому звання «найулюбленішого конгресмена Путіна».

Є ті, хто щосили намагається загнати президента в кут і змусити його зайняти позицію, яка віддалить його від мети - поліпшення відносин з Росією

Рорабакер вважає Трампа «спорідненою душею». Трамп з перших днів своєї передвиборчої кампанії сказав, що хоче дружніх відносин з Путіним і вважає, що Росія може бути стратегічним союзником у боротьбі з ІДІЛ. Як повідомляє LAT, ім'я Рорабакера навіть називалося в числі кандидатів на посаду державного секретаря.



«Як голова підкомітету з питань Європі, Євразії і нових загроз Комітету у закордонних справах Палати представників Дейна Рорабакер планує очолити конгресову делегацію, яка в квітні їде в Росію і Україну, щоб обговорити спільну роботу», - пише Сара Ваєр.



Істеблішмент Республіканської партії спантеличений зусиллями Трампа з перезавантаження відносин США з Росією, але Рорабакер більше турбується про те, що Трамп змінить свою позицію під тиском і підкориться істеблішменту, - йдеться в статті.

За словами автора, Рорабакер занервував, коли «постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі звинуватила Росію в поновленні смертоносних боїв на Україні незабаром після інавгурації Трампа». Також Гейлі, як нагадує видання, заявила, що санкції США проти Москви залишаться в силі, «що, як здається, суперечить тому, що дав зрозуміти Трамп щодо Росії, коли був кандидатом і опісля вже як новообраний президент».

Рейґан був палким прихильником миру, зокрема, мирних відносин з російським народом

«Це було задумано як ляпас Росії, - заявив Рорабакер. - Є ті, хто щосили намагається загнати президента в кут і змусити його зайняти позицію, яка віддалить його від мети - поліпшення відносин з Росією».



Всім відомо, пише автор, що Рорабакер був особливо близький до президента Рональда Рейґану, який увійшов в історію як непохитний противник СРСР. «Ось чому сьогоднішня позиція Рорабакера так спантеличує його колег в Палаті представників», - додає журналістка Сара Ваєр.

Однак сам конгресмен не бачить тут ніякої суперечності. Він сказав, що його наставник хотів би, щоб у США були хороші відносини з Росією.



Рорабакер упевнений, що Рональд Рейґан мав би з цього приводу точно таку ж думку, що і Трамп.

«Рейґан був палким прихильником миру, зокрема, мирних відносин з російським народом», - заявив конгресмен Дейна Рорабакер у статті Cари Ваєр, опублікованій у виданні Los Angeles Times.

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