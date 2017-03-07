Росія каже у суді ООН, що війна в Україні - не тероризм, який Москва не підтримує

Представники російського уряду на слуханнях Міжнародного суду ООН у Гаазі відкинули звинувачення про агресію Москви в Україні, заперечили російську підтримку тероризму на українській території і повторили позицію Кремля, що ситуація в Україні є наслідком подій після “насильницького перевороту” у Києві три роки тому.
Втручання Міжнародного суду підірвало б переговори й поступ Мінських домовленостей...
Напередодні аргументи України в суді подавала делегація на чолі із заступницею міністра закордонних справ Оленою Зеркаль.
Україна вимагає покарати Росію за підтримку тероризму і дискримінацію неросіян на територіях під фактичним контролем Москви: на Кримському півострові та в окремих районах Донецької і Луганської областей.
У вівторок голова російської делегації, директор правового департаменту МЗС РФ Роман Колодкін, почав виголошування аргументів російської сторони.
Колодкін спочатку натякнув на проблеми з юрисдикцією суду у порушених питаннях, що може свідчити про спробу Росії використати питання юрисдикції, як один зі шляхів дій у суді.
Правники від російської делегації, яка нараховує близько 40 осіб, наголошували, що найбільша проблема для мирного населення на Донбасі - масові артилерійські обстріли цивільних районів здійснюються з обидвох сторін, і не є актом тероризму.
Речниця українського МЗС, відгукуючись про виступи російської сторони, заявила про повторення "маніпуляцій" і "брехні" Росії.
Російська сторона, зокрема, демонструвала у суді уривок репортажу ВВС з Авдіївки цієї зими у якості підтвердження того, що українські військові базувалися у житлових районах міста і тому стали ціллю обстрілів з боку “ДНР-ЛНР”.
З боку росіян також пролунало припущення, що Україна доклала не усіх зусиль у намаганні вирішити суперечки з Росією шляхом переговорів.
Подібний позов Грузії проти Росії 2008 р. так і не перейшов у судовий процес, бо судді 2011 року погодилися з доводами російської сторони про брак юрисдикції суду у даних питаннях.
Грузії закинули, що вона не докладала зусиль для спроб досягти вирішення проблеми з Москвою переговорним шляхом.
Перші слухання позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН мають тривати з 6 до 9 березня. Судова справа може тривати багато років.
На першому етапі суд повинен буде визначити, чи має він юрисдикцію слухати справу, а також вирішити, чи накладати попередні заходи, яких вимагає Україна - зобов’язати Росію припинити порушення двох міжнародних конвенцій, поки суд розглядатиме справу по суті.
В офіційних формулюваннях позову України заявлено, що Росія порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999р., а також Конвенцію про викорінення усіх форм расової дискримінації 1965р.
Москва завжди заперечувала, що надсилає війська і військове спорядження на територію України, чи підтримує озброєні формування фінансово.
Хоча рішення Міжнародного суду ООН остаточні й обов’язкові, прямих інструментів їх упровадження суд не має.
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