Трамп: Як президент, я мав повне право поділитися інформацією з Росією

Президент Дональд Трамп заявив, що як президент - мав повне право поділитися інформацією з Росією.
Про це заявив президент США у Twitter після повідомлень ЗМІ про те, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і послом РФ в США Сергієм Кисляком він передав їм таємні дані розвідки США про терористів в Сирії.
«Як президент, я хотів поділитися з Росією (на відкрито запланованій зустрічі в Білому домі), і я маю повне право це зробити, фактами, що стосуються тероризму та безпеки польотів. З гуманітарних причин, тому що я хочу, щоб Росія значно активізувала свою боротьбу з ІДІЛ і тероризмом».
У вівторок у ЗМІ з'явилася інформація, що на нещодавній зустрічі в Білому домі президент Трамп розкрив Лаврову секретні відомості, поставивши під загрозу джерело розвідданих про «Ісламську державу».
Видання The Washington Post писало, що інформація, якою Трамп поділився з Лавровим, була надана партнером США в рамках «домовленості про обмін інформацією, яка вважається настільки секретною, що її деталі не розголошувалися навіть союзникам».
До цих матеріалів обмежений доступ був навіть у співробітників уряду США.
Радник президента Трампа з національної безпеки Герберт Реймонд Макмастер і державний секретар США Рекс Тіллерсон заявили, що на зустрічі обговорювалися лише загальновідомі факти.
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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, в свою чергу, спростувала передачу секретних даних президентом Трампом і порадила не читати американські газети в пошуках вигаданих «сенсацій».
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