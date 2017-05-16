Білий дім заперечує, що Трамп розкрив росіянам таємні дані розвідки

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер та інші представники адміністрації Трампа назвали неточними повідомлення у пресі, що президент під час зустрічі з російськими представниками в Овальному кабінеті розкрив їм засекречену інформацію.

Спочатку про це написала газета Washington Post, статтю якої Макмастер на зустрічі з журналістами у понеділок назвав фальшивою.

“Джерела розвідданих, чи методи їх отримання ніколи не обговорювалися і президент не розкрив даних про жодну військову операцію окрім тих, про які публічно повідомлено”, - додав він.

“Я там був. Цього не сталося”, - завершив Макмастер, а тоді розвернувся і зайшов у Білий дім, не відповіши на запитання журналістів.

Тіллерсон підтримує Макмастера

Державний секретар Рекс Тіллерсон, який також сказав, що був на зустрічі з російським міністром закордонних справ та послом Росії 10 травня, підтвердив опис розмови, який подав Макмастер, додавши у заяві, що на зустрічі “обговорювали широкий набір питань, серед яких були теми загроз і спільні антитерористичні дії”.

Кілька американських засобів масової інформації повідомили, що на зустрічі в Овальному кабінеті за участі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова та посла Сергія Кисляка було розкрито таємну інформацію.

За даними Washington Post, Трамп, як виглядає, вихвалявся отриманою інформацією про загрозу для авіації.

Газета New York Times повідомляє, що та інформація була такою важливою, що про неї не всі знали в американському уряді і нею не ділилися із союзниками США.

Згадані та інші часописи також припускають, що розкриття інформації може створити загрозу для джерела важливих даних про “Ісламську державу”, а також для способу отримання інформації.

Американський президент має повноваження розкривати майже будь-яку інформацію, тому дії Трампа не розглядають як порушення закону.

Але джерела у розвідслужбах, на які посилаються ЗМІ, висловлюють стурбованість, що інформація може зашкодити важливим відносинам з урядом певної важливої для США країни.

“Голос Америки” звернувся з проханням прокоментувати повідомлення до Центрального розвідувального управління та Агентства національної безпеки США, але вони відмовилися коментувати повідомлення.

Від самого початку діяльності адміністрації Трампа деякі союзники США виявляли стурбованість готовністю президента до близькості з Росією.

“Це турбує найбільше”, - сказав раніше “Голосу Америки” один із західних дипломатів, який побажав, щоб його не називали. “Росія поводиться як руйнівний гравець”.

Але деякі представники розвідувальних служб вважають, що наслідки зустрічі у Білому домі будуть мінімальними.

“Жодної шкоди. Ніяка інформація про джерела, чи методи не була розкрита”, - сказав колишній працівник розвідслужби Майкл Преджент, який зараз представляє аналітичну установу “Інститут Гадсона” у Вашингтоні.

Преджент, який працював з Макмастером в Іраку, сказав, що радник з питань національної безпеки не дозволив би президентові “перейти межу”.

Натомість Преджент вважає, що візит росіян можна повернути на користь Вашингтоні.

“Така інформація піднімає перед росіянами питання про їхню бездіяльність стосовно “Ісламської держави” в Сирії”, - сказав він.

Стурбованість на Капітолійському пагорбі

Повідомлення викликали стурбовані коментарі законодавців від обидвох партій.

“Я шокований повідомленнями, що президент Трамп розкрив росіянами цього тижня таємну інформацію. Це порушує питання про те, чи усвідомлює президент серйозність наслідків розкриття таких даних супротивникові”, - сказав конгресмен від Демократичної партії Еліот Енґель. “Я матиму закриту зустріч цього тижня з радником із національної безпеки Макмастером і вимагатиму відповіді на запитання про те, що було розкрито і як це може зашкодити національній безпеці США”.

Сенатор - республіканець Боб Коркер сказав журналістам: “Білий дім повинен швидко щось зробити, щоб навести у себе порядок. Очевидно, що вони зараз в “піке” і потрібно дати раду тому, що відбувається”.

Останні новини додали до суперечок про звільнення минулого тижня з посади директора ФБР Джеймса Комі.

Він був усунений напередодні зустрічі з росіянами в Овальному кабінеті.

Розслідування ФБР

Федеральне бюро розслідувань збирає інформацію щодо звинувачень про зв’язки виборчої команди Дональда Трампа з Росією під час кампанії 2016 року.

У спільній заяві двох чільних конгресменів-демократів Елайджи Каммінґса та Джона Коньєрса міститься заклик передати аудіозапис минулотижневої зустрічі Трампа з росіянами.

“Після небувалого тижня, коли багато-хто вважав, що більш безвідповідальним президент Трамп вже не може бути, він, можливо, опустився до ще нижчої і небезпечної позначки”, - заявили два демократи.

Дивіться також: Досвід українського режисера та оператора в Голлівуді. Відео