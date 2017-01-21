Демонстранти стікаються до столиці США Вашингтону, щоб прийняти участь у Марші жінок

Мітинг розпочався о 10 годині ранку за місцевим часом за участю таких зірок, як співачки Кеті Перрі і Шер, зірка серіалу «Ходячі мерці Данай Гуріра, індійська актриса Падма Лакшмі, латиноська актриса Америка Феррера, зірка кіно Скарлет Джогансон і відома феміністка Глорія Стайнем. Після мітингу учасники протесту планують йти до Білого дому.

Демонстрація проходить на наступний день після інавгурації президента Дональда Трампа, яка привернула сотні тисяч людей до Вашингтону.

Організатори Маршу жінок кажуть, що вони очікують кілька сотень тисяч людей. У такий спосіб вони протестують проти політики нового президента та виступають за права жінок.

Влада Вашингтону підтвердила, що 1,800 автобусів були зареєстровані на паркування у місті в суботу, що означає, що тільки на автобусах приїдуть майже 100 тисяч людей.

Організатори маршу кажуть, що вони хочуть показати Трампу в його перший повний робочий день в офісі, що права жінок є правами людини. Демонстранти кажуть, що вони закликають до расової та гендерної рівності, доступного медичного обслуговування і права на аборт.

Інші питання, які мотивують учасників маршу, це ліквідація насильства щодо жінок, екологічні питання і захист прав працівників, людей з обмеженими можливостями, імігрантів і ЛГБТ спільноти.

Організатори кажуть, що 673 подібні марші заплановані в інших містах США і в інших країнах світу, зокрема в Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лондоні, Берліні, Найробі і Сіднеї.

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