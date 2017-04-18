Глава Пентагону починає турне країнами Близького Сходу й Африки

За візитом стежать лідери регіону, які хочуть скласти уявлення про підхід адміністрації Трампа до Ірану

Міністр оборони США Джим Маттіс починає турне по Близькому Сході і північно-східному регіоні Африки в період, коли США переглядають свою роль у підтримці безпеки в регіоні.

Серед країн, які він відвідає, – Саудівська Аравія, Єгипет, Ізраїль, Катар і Джибуті.

У розмові з репортерами в дорозі до Ер-Ріяда Маттіс закликав, щоб криза в сусідньому із Саудівською Аравією Ємені була розглянута й врегульована шляхом переговорів за участю представників ООН для покладення краю громадянській війні.

Адміністрація Дональда Трампа може взяти активнішу участь у врегулюванні кризи в Ємені, який часто розглядається як війна, яку чужими руками ведуть Іран і Саудівська Аравія.

На Близькому Сході регіональні лідери хочуть скласти думку про новий підхід американської адміністрації до їх суперника – Ірану.

«Коли в лютому я був в Саудівській Аравії, її керівництво заявляло, що воно хоче зітхнули з полегшенням після відходу адміністрації Барака Обами, зокрема тому, що саудівці вважали, що президент Обама займав занадто м’яку позицію щодо Ірану», заявив Браян Катуліс, експерт центру за Американський прогрес.

Американські офіційні особи дали зрозуміти, що президент хоче зміцнювати стратегічні відносини з Саудівською Аравією, яка підтримує боротьбу з повстанцями Хуті, на стороні яких знаходиться Іран.

Маттіс також хоче обговорити, як регіональні союзники можуть допомогти стабілізації становища в охоплених війною Іраку і Сирії, де місцеві сили, підтримувані операціями коаліційних сил США, борються з бойовиками «Ісламської держави».

Міністр також побуває в Джибуті, де знаходиться єдина військова база США в Африці. Але американці більше не є єдиними іноземними військовими в регіоні.

Всього лише в кількох кілометрах від американських військ конкурент США, Китай, будує першу закордонну військову базу в спробі посилити вплив Китаю в районі Африканського Рогу.

«Присутність Китаю значна, – зазначив Руді Делеон, колишній заступник міністра оборони США. – Це не традиційна західна «м’яка сила», коли мова йде про гуманітарну місію, тому що Китай проявляє явний інтерес до наявних там ресурсів».

Незважаючи на те, що землі і прибережні акваторії Африки багаті на нафту, золото і природний газ, у регіоні багато бідних.

Експерти стверджують, що Китай проявляє інтерес до розвитку деяких із найбідніших територій у цьому регіоні, де місцеве населення бореться з руйнівною посухою.

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