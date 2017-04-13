Прес-конференція Трампа і Столтенберґа: головні цитати

Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо НАТО і обіцяє співпрацювати з альянсом в боротьбі з тероризмом.

Я колись багато про це скаржився, і вони змінились

Його заява пролунала на прес-конференції американського президента з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Останній в свою чергу подякував Дональду Трампу за вимогу до європейських країн збільшити витрати на оборону. Це спрацювало.

Вперше з часу його обрання президентом Дональд Трамп щедро дарував компліменти Північноатлантичному альянсу. «Бастіоном міжнародного миру та безпеки» він назвав НАТО і пообіцяв співпрацювати з європейськими союзниками.

«Я колись багато про це скаржився, і вони змінились. Тепер вони борються з тероризмом. Я казав, що альянс застарів. Він більше не застарілий», - заявив президент США Трамп.

Сильна та чітка позиція президента Трампа дуже допомогла

Президент США вкотре повторив свою вимогу до партнерів по НАТО витрачати більше на оборону, щоб виконати свої зобов’язання перед організацією. За словами генерального секретаря альянсу, слова Трампа спрацювали.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив наступне:

«Сильна та чітка позиція президента Трампа дуже допомогла. Тепер ми бачимо, що справи почали рухатись у правильному напрямку. Вперше після багаторічного скорочення витрат на оборону, ми нарешті спостерігаємо ріст оборонних витрат у Європі та Канаді. 3,8% - реальне зростання витрат на оборону – це значний крок. Європейські партнери змінили свою політику у цьому питанні та замість зменшення почали збільшувати оборонні витрати».

Союзники НАТО – проти використання хімічної зброї

Коментуючи американську атаку в Сирії, яка була здійснена без погодження з НАТО чи ООН, генсек НАТО запевнив, що Європа розуміє та підтримує Вашингтон.

«Атака на авіабазу в Сирії – це була американська операція, базуючись на інформації американської розвідки, але, як ви бачите, члени альянсу цей крок розуміють. Тому що союзники НАТО – проти використання хімічної зброї», - заявив Столтенберґ.

Трамп та Столтенберґ висловили необхідність країн НАТО подвоїти зусилля в боротьбі з тероризмом.

Куди не глянь - скрізь суцільні проблеми

«Те що зараз відбувається, це - безумство, незалежно від того, чи йде мова про Близький Схід або Україну, куди не глянь - скрізь суцільні проблеми. Але я вірю, що ми впораємося з більшістю цих проблем, і ніхто не буде нікого боятися. Треба зробити, щоб було саме так», - заявив президент Трамп.

Дональд Трамп ані критикував, ані хвалив Росію та російського президента. Він обіцяв сформувати позицію щодо росіян після візиту до Москви держсекретаря Тіллерсона:

Ґрунтуючись на тому, що мені відомо, зустріч Рекса Тіллерсона пройшла досить успішно

«Будемо бачити за підсумками, і можливо їх доведеться чекати тривалий час. Але кінцевий результат, а не просто розмови, - ось що найважливіше. Ґрунтуючись на тому, що мені відомо, зустріч Рекса Тіллерсона пройшла досить успішно, і може навіть краще, ніж очікувалося».

Президент Трамп також зауважив, що «було б чудово, (і ми вже це обговорювали), якби НАТО і наша країна порозумілися з Росією. Наразі ми не ладимо з Росією зовсім. Це погіршення відбувалося протягом тривалого часу, і, можливо, зараз - найгірший період відносин з Росією за всі часи»​.

При цьому Дональд Трамп вкотре повторив, що зацікавлений у покращенні відносин з усіма країнами:

«Зараз у світі панує безлад. Але я вам скажу від себе, до того часу, коли і закінчу президетство, у світі стане значно безпечніше жити».

Президент США та лідери інших країн членів НАТО зустрінуться наступного місяця на саміті в Брюсселі.

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