Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оприлюднила подробиці плану про «рішучий» вихід країни з ЄС

Протягом місяців опоненти виходу Великобританії з Європейського Союзу звинувачували прем’єр-міністра Терезу Мей у тому, що в неї немає конкретного плану про вихід з регіонального блоку.

У вівторок прем’єр-міністр з’ясувала подробиці того, що, за всіма ознаками, буде важким і рішучим заходом, включнно з виходом з єдиного економічного ринку, Європейського суду, а також відновленням контролю над своїми кордонами і врегулюванням імміграційних питань.

Прем’єр-Мей заявила, що остаточним кроком буде голосування в праламенті. Якщо пропозиція буде прийнята, весь процес буде поступово запроваджений у життя.

Уряд прем’єр-міністра Мей повинен започаткувати у березні формальний дворічний процес та розпочати переговори про скасування угод, які стосуються всього, починаючи з торгіві до імміграції і подорожування.

Промова глави уряду поклала край здогадам щодо того, чи вона продовжуватиме курс на рішучий Брекзит, чи обере те, що деякі спостерігачі назвали посередньою розв’язкою – «однією ногою в ЄС, другою поза союзом».

Мей також сказала, що Великобританія хотітиме підписати з ЄС угоду про вільну торгівлю.

Вона також заявила, що Великобританія запропонує розв’язку, яка дозволить вільне подорожування між її територією і 27 країнами Європейського Союзу.

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