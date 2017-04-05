Посол США в ООН: "Скільки ще має загинути дітей, аби Росія перестала бути байдужою?"

"Скільки ще має загинути дітей, аби Росія перестала бути байдужою" - таке питання озвучила посол США в ООН Ніккі Гейлі на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному через хімічну атаку у Сирії.

Гейлі закликала Москву використати вплив, який вона стверджує, що має, на Асада, аби покласти кінець жахіттям у Сирії.

"Всього кілька тижнів тому ця Рада спробувала привести Асада до відповідальності за смерті його громадян від задухи через використання хімічної зброї. Росія цьому завадила. Вони зробили вибір, який важко усвідомити. Вони вирішили закрити очі на це варварство. Вони кинули виклик совісті світу. Росія не зможе уникнути за це відповідальності", - заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Вона також зауважила, що якщо б Росія виконувала свої зобов’язання, у сирійського режиму і не було б взагалі жодної хімічної зброї. "У Асада немає жодного стимулу, щоб припинити використовувати хімічну зброю, поки Росія продовжує захищати його режим від наслідків, - додала Гейлі.

Асад, Росія і Іран не зацікавлені у мирі

У своїй промові під час термінового засідання Радбезу ООН Гейлі заявила:

"Правда у тому, що Асад, Росія і Іран не зацікавлені у мирі. Нелегальний сирійський уряд на чолі з чоловіком без совісті здійснює невимовні звірства проти своїх громадян вже понад 6 років. Асад чітко дав зрозуміти, що не хоче брати участь у значущому мирному процесі. Іран посилює військові сили Асада. І Росія захищає Асада від санкцій ООН. Якщо Росія має вплив у Сирії, про який вона заявляє, ми маємо побачити, що вони його використовують. Ми маємо побачити, що вони покінчили з цими жахливими діями. Скільки ще дітей має померти, аби Росію це почало хвилювати?"

Повідомляється про щонайменш 70 загиблих, ще понад 200 поранених

"Коли країни – члени ООН постійно зазнають невдачі у своїх зусиллях діяти спільно, бувають часи в житті держав, коли ми маємо діяти самостійно. Заради жертв, я сподіваюся, що решта членів Радбезу нарешті теж готова це робити", - додала посол США в ООН.

Атака в сирійському місті Хай-Шейхун стала найкривавішим нападом з використанням хімічної зброї в Сирії від часу атаки 2013 року в Гумі. Повідомляється про щонайменш 70 загиблих, ще понад 200 поранених.

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