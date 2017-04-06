Німецький уряд пропонує штрафи на $50 млн за фальшиві новини в соціальних медія

Німецький уряд сподівається подолати проблему фальшивих новин та розпалювання ненависті, накладаючи величезні штрафи на компанії інтернетних соціальних медія.

У соціальних мережах, так само як і на вулицях, не повинно бути місця для злочинних дій

Пропонований закон передбачає штрафи на суми понад $50 мільйонів, якщо компанії на зразок Facebook чи Twitter не усуватимуть інформацію очевидно злочинного місту упродовж доби після вказування на ті матеріали.

На усунення образливих і ненависницьких матеріалів компаніям пропонують відводити тиждень.

Пропозиції вже викликали застереження про загрозу використання такого закону для цензури та обмеження свободи слова.

Критики кажуть, що покарання такі великі, що компанії не будуть йти на ризик і вилучатимуть усе, що може викликати підозри, або сумніви.

Кабмін Анґели Меркель схвалив законопроект у середу, і він може бути затверджений на тлі кампанії перед вересневими парламентськими виборами у Німеччині.

У Берліні вже раніше висловлювали стурбованість, що маніпулювання інформацією в Інтернеті та поширення фальшивих новин може впливати на виборчу кампанію, і вказували на проблему з фальшивими новинами під час минулих президентських виборів у США.

Великий розголос у Німеччині здобув випадок поширення фальшивої новини про буцімто зґвалтування німецької дівчини російського походження групою іммігрантів.

Ті фальшиві повідомлення були також трансльовані російськими ЗМІ та у заявах офіційних представників Росії.

“Інтернетні соціальні мережі несуть відповідальність, якщо їхніми платформами зловживають для поширення неневисницьких злочинів, або нелегальних фальшивих новин”, - заявив один з авторів законопроекту, німецький міністр юстиції Хейко Маас.

Міністр стверджує у заяві, поширеній на його сторінці у Facebook, що “свобода слова закінчується там, де починається кримінальне право… Twitter усуває лише 1% матеріалу, який пропагує ненависть, а Facebook - 50%”.

В Україні журналісти створили багатомовний інтернетний сайт Stop Fake, на якому вказують і спростувують фальшиві повідомлення про Україну.

Німецькі урядовці кажуть, що пропонуватимуть такі заходи і для решти країн Європейського Союзу.

Законопроект з часу оприлюднення минулого місяця зазнав значних змін. До нього додали згадки про зображення знущань над дітьми, але усунули пропозицію карати компанії вже після першого ж випадку порушень.

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