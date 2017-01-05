Українці готові допомогти США викривати фейкові новини

Досвід українського проекту Stop Fake, який вже тривалий час займається моніторингом, перевіркою та викриттям російської пропаганди, може бути корисним для США. Про це заявив спів-засновник проекту, директор Могилянської школи журналістики Євген Федченко, коментуючи перебіг сенатських слухань з приводу російського втручання у вибори у США.

"Досвід Stop Fake може бути корисним для США", - відзначив Федченко у Twitter.

У ході сенатських слухань з приводу втручання Росії у вибори у США Директор національної розвідки США (Director on National Intelligence) Джеймс Клеппер наголосив, що хакерські атаки були лише частиною комплексного російського втручання у вибори у США, який також включав фейкові новини.

Колишній претендент на посаду віце-президента США у Гілларі Клінтон Тім Кейн також відзначив у ході слухань, що фейкові новини мали вплив на вибори у США, активно поширювались і не завжди привертали увагу ЗМІ.

У США активно звучать заклики до уряду країни відігравати провідну роль у спростуванні фейкових новин, які походять від недружніх до Америки сил.

Дивіться також: Трамп продовжує «воювати» з американською розвідкою з приводу причетності росіян до хакерських атак