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Українці готові допомогти США викривати фейкові новини

Приклади заголовків фейкових новин

Приклади заголовків фейкових новин

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Досвід українського проекту Stop Fake, який вже тривалий час займається моніторингом, перевіркою та викриттям російської пропаганди, може бути корисним для США. Про це заявив спів-засновник проекту, директор Могилянської школи журналістики Євген Федченко, коментуючи перебіг сенатських слухань з приводу російського втручання у вибори у США.

"Досвід Stop Fake може бути корисним для США", - відзначив Федченко у Twitter.

У ході сенатських слухань з приводу втручання Росії у вибори у США Директор національної розвідки США (Director on National Intelligence) Джеймс Клеппер наголосив, що хакерські атаки були лише частиною комплексного російського втручання у вибори у США, який також включав фейкові новини.

Колишній претендент на посаду віце-президента США у Гілларі Клінтон Тім Кейн також відзначив у ході слухань, що фейкові новини мали вплив на вибори у США, активно поширювались і не завжди привертали увагу ЗМІ.

У США активно звучать заклики до уряду країни відігравати провідну роль у спростуванні фейкових новин, які походять від недружніх до Америки сил.

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