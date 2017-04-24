Обама повернувся до громадського життя після тримісячної перерви

У понеділок колишній президент Обама повернувся до публічного життя, закликаючи людей в Чикаго – яке стало його рідним містом – стати активістами у своїх громадах, як і він ним був перед початком кар’єри у Вашингтоні.

Обама заявив, що, як громадський активіст три десятиліття тому в Чикаго, він навчився, що «пересічні люди, якщо працюють разом, можуть досягти надзвичайних успіхів», і що він запам’ятав це на все життя.

Сорок четвертий президент США висловив надію, що зможе допомогти підготувати нове покоління взяти булаву у свої руки й керувати у світі. Він додав, що такі невідкладні проблеми, як фінансова нерівність, кліматичні зміни і несправедливість у кримінальній юридичній системі – це серйоні, приголомшливі проблеми, але що вони можуть бути розв’язані.

З часу закінчення президентської кар’єри Обама жив приватним життям, уникаючи політиних суперечок у Вашингтоні.

Дивіться також: Корисні рецепти для українців від бельгійського фуражира і травника із Лос-Анджелеса