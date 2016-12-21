Обама побив історичний рекорд

Президент США Барак Обама помилував у понеділок 231 особу, найбільшу кількість за один день за весь період його президентства. Загальна цифра за весь період складає 1324 людини, повідомляє CNN.

Обама зменшив міру покарання для 153 осіб у понеділок (1176 за весь період президентства, в тому числі 395 вироків довічного ув'язнення). Більшість справ були пов’язані з наркотиками.

Обама також зняв обвинувачення з 78 осіб, подвоївши кількість попередніх помилувань (148 у загальному).

Радник Білого дому Ніл Еґлстон заявив у понеділок, що він очікує, що Обама видасть навіть більше грантів на помилування до того, як скласти повноваження глави держави.

Обама раніше говорив, що він сподівається привести міри покарання, що існують, у відповідність до законів, які були ослаблені після епохи строгих обов'язкових мінімумів, в основному пов'язаних з ненасильницькими злочинами, пов’язаними з наркотиками, інформує CNN.

Прихильники реформи вважають, що зміни є терміновими, сумніваючись, що адміністрація Трампа продовжить ініціативу Обами для полегшення покарання ув’язненим за ненасильницькі злочини, пов’язані з наркотиками, з яких деякі відбувають вироки в чотири або більше разів більші, ніж вони б отримали сьогодні, за словами представників адміністрації.

Одна річ, яку не варто очікувати від Обами, перш ніж він покине свій пост і Трамп вступить на посаду, це вибачення злочинів для іммігрантів, що залишилися в країні нелегально, або ненасильницьких злочинців, пов’язаних із наркотиками.

Минулого тижня міністра юстиції Лоретту Лінч запитали, чи є ймовірність того, що тисячі молодих нелегалів – широко відомих як «мрійники» – може бути помилувані як група, перш ніж Обама залишить свою посаду.

«Питання помилування кого-небудь – це індивідуальне рішення, що ухвалюється на індивідуальній основі для кожного конкретного випадку, і тому немає ніяких правових рамок або нормативно-правової бази, яка б дозволяла помилування групи в масовому порядку», – відповіла Лінч, виступаючи на сніданку в Politico Playbook.

«Усі з 231, помилуваних сьогодні, показали, що вони готові використовувати – чи вже скористалися – другим шансом», – зазначив Еґлстон у своїй заяві.

«У той час, як історія кожного помилуваного є унікальною, загальна нитка реабілітації лежить в основі всіх із них», – сказав він, повідомляє CNN.

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