Порошенко обіцяє провести референдум про вступ України до НАТО

За його словами, за вступ до альянсу виступають 54% українців

Президент України Петро Порошенко планує провести референдум з питання про вступ в НАТО, повідомила в четвер німецька медіа-група Funke Mediengruppe.

За даними опитувань громадської думки, за приєднання до альянсу зараз виступають 54 відсотки українців.

Україна і НАТО звинувачують Росію в наданні зброї та бійців сепаратистам на сході України, де з квітня 2014 року в зіткненнях загинули 10 000 людей. Москва ці звинувачення відкидає.

«Чотири роки тому лише 16 відсотків українців підтримували вступ України в НАТО. Зараз їх 54 відсотки, – наводить видання слова з інтерв’ю Порошенко. – Будучи президентом, я керуюся поглядами свого народу, і я проведу референдум з питання про членство в НАТО.

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