Порошенко: «справою честі» має бути розслідування вбивств Шеремета, Вороненкова і диверсії на Харківщині

Президент України Петро Порошенко заявляє, що справою честі для правоохоронців має бути розслідування вбивств журналіста Павла Шеремета, колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова та диверсії на складах боєприпасів на Харківщині.

«Справою честі усіх правоохоронних органів України, і Служба (СБУ – ред.) має підставити своє плече та допомогти, – є розкриття вбивства вчорашнього, коли біля готелю «Прем’єр палац» був вбитий колишній депутат Держдуми Росії, головний свідок у справі Януковича, і розкрити вбивство журналіста Павла Шеремета, та й розкрити диверсію вчорашню в Харківській області. Це теж справа військової контррозвідки разом з військовою прокуратурою», – сказав президент під час урочистих заходів з нагоди 25-річчя створення Служби безпеки України.

23 березня близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва вбили колишнього російського депутата Дениса Вороненкова, який у грудні 2016 року переїхав до України.

У ніч на 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як нагадав міністр оборони Степан Полторак, на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українські силовики кваліфікували загибель журналіста як умисне вбивство. Розслідування триває. У лютому цього року у поліції повідомили, що офіційного підозрюваного у цій справі немає.

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