Порошенко: вбивство Вороненкова є «актом тероризму» з боку Росії

Президент України Петро Порошенко назвав «актом державного тероризму» з боку Росїі вбивство у Києві колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова.

Як повідомляє речник глави держави Святослав Цеголко, Порошенко сказав про це на нараді з силовиками.

«Підступне вбивство у центрі Києва Ігоря Вороненкова – це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях», – заявив президент.

«Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і зокрема ролі Януковича щодо введення до України російських військ. Вважаю невипадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині», –додав Порошенко.

Вороненкова вбили у центрі Києва близько 11:30. За даними поліції, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів. У результаті Вороненков загинув, а його охоронець і нападник були поранені.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив Радіо Свобода, що поранених доправили до лікарні, особу нападника встановлюють.

Інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов у Facebook написав, що Вороненков йшов на зустріч із ним до готелю «Прем’єр-палас».

У Кремлі заявили, що президента Росії Володимира Путіна поінформували про вбивство. Водночас його речник Дмитро Пєсков від коментарів відмовився.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат від Компартії Росії раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.

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