Спроба України зупинити російську агресію через Міжнародний суд ООН у Гаазі

Міжнародний суд ООН у Гаазі почав слухання позову України зі звинуваченням Росії у підтримці тероризму й переслідуванні неросійських етнічних груп на українських територіях під фактичним контролем Москви: на Кримському півострові та в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Російська Федерація через свої державні органи, державних представників та інших фізичних і юридичних осіб, використовуючи урядові повноваження, і через інших осіб, які діяли за її вказівкою, порушила зобов’язання відповідно до Конвенції про фінансування тероризму...
В офіційних формулюваннях позову заявлено, що Росія порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999р., а також Конвенцію про викорінення усіх форм расової дискримінації 1965р.
Москва завжди заперечувала, що надсилає війська й військове спорядження на територію України, чи підтримувала озброєні формування фінансово.
Але російські представники визнавали, що на українській території воювали російські громадяни - "добровольці". Також Росія заявляє, що надає гуманітарну допомогу на Донбасі.
У Криму російська окупаційна влада переслідує людей, яких звинувачує в екстремізмі та зазіханні не територію Росії, якщо вони називають Кримський півострів українською територією.
На слуханнях, які триватимуть 6-9 березня, сторони викладуть свої аргументи і суд повинен буде визначити, чи починати власне судовий процес, а також вирішити, чи накладати попередні заходи, яких вимагає Україна - зобов’язати Росію припинити порушення, поки суд розглядатиме справи по суті. Судова справа може тривати багато років і успіх для України та виконання вироку не гарантовані.
Систематично дискримінує і жорстоко поводиться з кримськими татарами та етнічними українськими громадами у Криму, впроваджуючи державну політику культурного знищення небажаних груп, яких вважають противниками режиму окупації...
Подібний позов Грузії проти Росії 2008 р. так і не перейшов у судовий процес, бо судді 2011 року погодилися з доводами російської сторони про брак юрисдикції суду у питаннях, пов’язаних з діями Росії в Абхазії та Південній Осетії.
Хоча рішення Міжнародного суду ООН остаточні й обов’язкові, прямих інструментів їх упровадження суд не має.
Партія Блок Петра Порошенка у повідомленні на Фейсбуку назвала сьогоднішній день у Міжнародному суді "початком протидії агресії Росії в юридичному полі":
Українську делегацію на слуханнях у суді в Гаазі очолює заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
Україна доводить, що підтримувані Росією збройні формування здійснюють терористичні акти, обстрілюючи цивільні райони і покладає на Москву відповідальність за збиття малазійського авіалайнера у липні 2014 року.
Дивіться також: Ось як змінилося буденне життя Вашингтона після приходу до влади нової адміністрації США. Відео
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum