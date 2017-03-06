Спроба України зупинити російську агресію через Міжнародний суд ООН у Гаазі

Міжнародний суд ООН у Гаазі почав слухання позову України зі звинуваченням Росії у підтримці тероризму й переслідуванні неросійських етнічних груп на українських територіях під фактичним контролем Москви: на Кримському півострові та в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Російська Федерація через свої державні органи, державних представників та інших фізичних і юридичних осіб, використовуючи урядові повноваження, і через інших осіб, які діяли за її вказівкою, порушила зобов’язання відповідно до Конвенції про фінансування тероризму...

В офіційних формулюваннях позову заявлено, що Росія порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999р., а також Конвенцію про викорінення усіх форм расової дискримінації 1965р.

Москва завжди заперечувала, що надсилає війська й військове спорядження на територію України, чи підтримувала озброєні формування фінансово.

Але російські представники визнавали, що на українській території воювали російські громадяни - "добровольці". Також Росія заявляє, що надає гуманітарну допомогу на Донбасі.

У Криму російська окупаційна влада переслідує людей, яких звинувачує в екстремізмі та зазіханні не територію Росії, якщо вони називають Кримський півострів українською територією.

На слуханнях, які триватимуть 6-9 березня, сторони викладуть свої аргументи і суд повинен буде визначити, чи починати власне судовий процес, а також вирішити, чи накладати попередні заходи, яких вимагає Україна - зобов’язати Росію припинити порушення, поки суд розглядатиме справи по суті. Судова справа може тривати багато років і успіх для України та виконання вироку не гарантовані.

Систематично дискримінує і жорстоко поводиться з кримськими татарами та етнічними українськими громадами у Криму, впроваджуючи державну політику культурного знищення небажаних груп, яких вважають противниками режиму окупації...

Подібний позов Грузії проти Росії 2008 р. так і не перейшов у судовий процес, бо судді 2011 року погодилися з доводами російської сторони про брак юрисдикції суду у питаннях, пов’язаних з діями Росії в Абхазії та Південній Осетії.

Хоча рішення Міжнародного суду ООН остаточні й обов’язкові, прямих інструментів їх упровадження суд не має.

Партія Блок Петра Порошенка у повідомленні на Фейсбуку назвала сьогоднішній день у Міжнародному суді "початком протидії агресії Росії в юридичному полі":

Українську делегацію на слуханнях у суді в Гаазі очолює заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Україна доводить, що підтримувані Росією збройні формування здійснюють терористичні акти, обстрілюючи цивільні райони і покладає на Москву відповідальність за збиття малазійського авіалайнера у липні 2014 року.

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