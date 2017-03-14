"Флагманський проект" Путіна загрожує важливості Суецького каналу - експерт CSIS

Запуск у дію сегменту залізничного сполучення між Іраном та Азербайджаном, який відбувся на початку березня є провісником значних змін в економічній взаємодії Європи та Азії. Про це у статті на сайті Nikkei.com пише Джонатан Гіллман експерт впливового аналітичного центру Center for Strategic and International Studies у Вашингтоні.

Ділянка залізничного сполучення між Іраном та Азербайджаном, яка розпочала роботу, становить всього 10 кілометрів, але є одним із фінальних копонентів міжнародного транспортного коридору "Північ-Південь" (має бути завершений до кінця поточного року -прим. ГА), який поєднає Росію, Іран та Індію, дозволить доправляти товари до країн Північної та Західної Європи.

У серпні 2016-го року президент Росії Володимир Путін назвав коридор "Північ-Південь" "флагманським проектом".

Автор відзначає, що проект "пробуксовував" майже 10 років, але його завершення нарешті стало можливим.

"Зміна режиму міжнародних санкцій щодо Ірану зробила проект більш реалістичним для Ірану та більш цінним для Росії. Після зняття міжнародних санкцій у січні 2017-го року, Іран залучив закордонні інвестиції та спеціалістів для розширення своєї залізничної мережі. З іншого боку, рішення Росії заблокувати імпорт продуктів з ЄС збільшило важливість розширення економічних зв'язків з Індією, провідним виробником сільськогосподарських товарів", - відзначає автор.

Сполучення між Мумбаї та Санкт-Петербургом вже випробували минулої осені. Вважається, що мандрівка між містами скортиться з 40 днів до 20.

"Деякі експерти відзначають, що коридор "Північ-Південь" має краще економічне обгрунтування, ніж деякі інші наземні проекти сполучення Азії та Європи", - пише Гіллман.

Він відзначає, що запуск залізничного сполучення може вдарити по кільком світовим існучим транспортним центрам. Головним чином - центрам морського сполучення, а саме Суецькому каналу.

Останній, відзначає експерт, вже втратив частину трафіку через падіння цін на нафту (дозволяє вантажним суднам оминати Суецький канал та використовувати довші шляхи - прим. ГА).

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