Росія завдала авіаудари на підтримку турецької армії в Сирії

Російські винищувачі бомбардували позиції «Ісламської держави» в районі міста Ель-Баб Російські винищувачі за останню добу завдали ударів по трьох об’єктах «Ісламської держави» в місті Ель-Баб на півночі Сирії. Про це повідомили турецькі збройні сили. За ознаками, це перші російські авіаудари на підтримку операцій турецької армії в цьому районі. Тим часом опівночі на всій території Сирії почалося крихке перемир’я, досягнуте за посередництва Росії і Туреччини.

Перемир’я не розповсюджується на угруповання «Ісламська держава». Сирійські повстанці, яких підтримує Туреччина, облягають Ель-Баб вже кілька тижнів у рамках наступальної операції.

Між Туреччиною і Сполученими Штатами немає однозгідності щодо ролі курдської міліції в північному районі Сирії, яка втримує лінію фронту в неподалік Ель-Баба. Туреччина вважає » міліцію ворожою силою, хоча вона має підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі проти «Ісламської держави».

У рамках операції «Євфратський щит» турецькі війська намагаються унеможливити курдськихм силам закріпитися у прикордонних з Туреччиною районах, побоючись, що це посилить курдський сепаратизм в самій Туреччині.

З окремих подій… один турецький солдат загинув і п’ятеро отримали поранення в результаті атаки бойовиків «Ісламської держави» на південь від Азрака, що на захід від Ель-Баба. Турецькі літаки також завдали удару районам неподалік Ель-Баба і Даглабаша. Було знищено 17 об’єктів «Ісламської держави» і вбито 26 бойовиків.

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