Сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО

97 голосами проти 2 Сенат США підтримав ратифікацію вступу Чорногорії до НАТО.

Включення Чорногорії до НАТО також матиме позитивні наслідки для цілого континенту та дасть важливий та чіткий сигнал іншим країнам, які прагнуть членства

"Попри невеликий розмір, Чорногорія має стратегічну важливість. Колишній союзник Росії, ця країна знаходиться у центрі протистояння між Заходом та Москвою за вплив на Балканах. Завдяки членству Чорнгорії, НАТО отримує безперервний кордон вздовж Адріатичного узбережжя", - відзначає видання The Washington Post.

"Членство Чорногрії у НАТО послужить посиленню Альянсу, покращить національну безпеку США та стане потужним сигналом про нашу рішучість на адресу Росії, яка вдирається на територію країн-сусідів та прагне підірвати міжнародний устрій. Включення Чорногорії до НАТО також матиме позитивні наслідки для цілого континенту та дасть важливий та чіткий сигнал іншим країнам, які прагнуть членства", - відзначив у заяві з приводу рішення Сенату сенатор-демократ Бен Кардин.

Раніше на підтримку членства НАТО виступив Державний секретар США Рекс Тіллерсон. Видання The Washington Post відзначає, що на підтримку членства Чорнгорії у НАТО виступив і Білий Дім.

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