Як російські спецслужби катували Сенцова - розповіли у США

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов отримав престижну американську нагороду «Свобода писати» від членської організації видатних письменників і редакторів PEN America (2017 PEN/Barbey Freedom to Write Award). Церемонія нагородження відбулася у вівторок на щорічному літературному святкуванні в Американському музеї природничої історії у Нью-Йорку. Нагороду від імені Олега Сенцова приймала його двоюрідна сестра Наталія Каплан.

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Олег Сенцов, затятий критик вторгнення Росії в Україну і приєднання Криму, відбуває 20-річний термін у сибірської колонії після його арешту за звинуваченням у тероризмі. Режисер був затриманий і засуджений із порушенням міжнародного права, і ці дії були засуджені правозахисними групами як фабрикації російського уряду з наміром приглушити інакомислення.

Він говорить, що найгіршим було задушення: пакет на голову, що блокує доступ повітря, поки людина майже втрачає свідомість, а потім буквально один ковток кисню – і тортури продовжуються

У своїй промові Наталія Каплан розповіла про те, як її брат доставляв їжу, воду та медикаменти українським військовим підрозділам, які були заблоковані під час вторгнення російських військових до Криму, як допомагав українцям під час евакуації з півострова.

Після цього вона згадала про затримку кінорежисера і тортури, які до нього застосовувалися:

«Він говорить, що найгіршим було задушення: пакет на голову, що блокує доступ повітря, поки людина майже втрачає свідомість, а потім буквально один ковток кисню – і тортури продовжуються».

Наталія Каплан приймає нагороду «Свобода писати» (2017 PEN/Barbey Freedom to Write Award) від імені Олега Сенцова. Нью-Йорк, 25 квітня 2017 р.

Наталія Каплан також поділилася тим, як Олег почав створювати фільми, та згадала про п’ять сценаріїв, написаних у в’язниці, які, за його словами, «вийдуть тоді, коли вийде він». Вона описала важкі умови російської тюрми, але наголосила, що Сенцов не здасться і не зізнається у вині.

Тюрма – це м’ясорубка людських доль, потрапивши в яку, перестаєш вірити в справедливість, але не припиняєш за неї боротися

«Ми не повинні забувати про нього і не повинні втрачати надію», – закликала Каплан. Вона також підкреслила, що Олег Сенцов – один із 44 українців, ув’язнених у Росії. За її словами, кінорежисер дуже непокоїться долею своїх побратимів у тюрмах і просить не забувати про них.

Під час церемонії також озвучили лист Олега Сенцова з в’язниці. Його зачитав режисер, актор і письменник Алан Каммінг.

«Тюрма – це м’ясорубка людських доль, потрапивши в яку, перестаєш вірити в справедливість, але не припиняєш за неї боротися, – пише Сенцов. Лист завершується словами про боротьбу українців, яка все ще триває навіть після закінчення Майдану: – А я сиджу в тюрмі і, як будь-якому ув’язненому, мені важко відповідати на просте дитяче запитання: «Тату, коли ти повернешся!»».

Починаючи з 1987 року, PEN Америка вшанувала більше 50 авторів по всьому світу. З 41 автора, які перебували у в'язниці в той час, коли отримали нагороду, 37 були звільнені частково через увагу і тиск, який створює нагорода, повідомляє PEN America.

«Нагорода є нагадуванням про високу ціну, яку письменники платять, щоб говорити в тих суспільствах, де свобода вираження не дотримується, – зазначає Пітер Барбі, власник американського видання Village Voice і директор благодійного фонду Едвіна Барбі, який спонсорує нагороду. – У той час, коли ми згадуємо як необхідність, так і ризики, які супроводжують інакомислення, Олег Сенцов є джерелом натхнення для всіх, хто наважиться кинути виклик можновладцям. Ми закликаємо російський уряд негайно його звільнити».

2017 PEN/Barbey Freedom to Write Award: Oleg Sentsov

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