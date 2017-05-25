США: конфлікт на Донбасі посилюється, селяни бояться обробляти врожай

Рівень насильства зростає в усіх п’яти гарячих точках уздовж контактної лінії на Донбасі, збільшується кількість жертв серед цивільного населення, - йдеться в заяві тимчасово повіреної у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс.

На землях, які раніше вважались безпечними для сільського господарства, зараз вхід заборонено - це руйнує життєвий уклад

17 травня кількість порушень режиму припинення вогню зросла на 75 відсотків в порівнянні з попереднім тижнем, значно збільшилась кількість випадків використання забороненої Мінськими угодами зброї, особливо артилерії, також зафіксовано численні ракетні обстріли, повідомляє спостережна місія ОБСЄ.

Росія знову зустріла наші вимоги мовчанкою, що засвідчує її небажання виконувати зобов’язання в рамках ОБСЄ

"Розмінування відбувається «повільно і нерегулярно», а перестрілки в районі демілітаризованої зони близько Станиці Луганської почастішали, незважаючи на домовленості мінської тристоронньої контактної групи. Це призводить до значних гуманітарних та економічних наслідків. Після того, як трактор в Талаківці наїхав на міну, фермери в зоні конфлікту бояться обробляти врожай, не дивлячись на необхідність проведення сезонних робіт. На землях, які раніше вважались безпечними для сільського господарства, зараз вхід заборонено", - це руйнує життєвий уклад, йдеться в заяві Бернс.

​"В 2017 році місія ОБСЄ підтвердила 219 випадків цивільних постраждалих: 44 вбито і 175 поранено, що на 110% більше, ніж за той же період у 2016 році", - повідомляє місія ОБСЄ в Україні в Twitter.

"Протягом засідання постійної ради ОБСЄ минулого тижня, Росія намагалась відволікти ОБСЄ від обговорення питання залякування та втручання в роботу патрулів спостережної місії ОБСЄ на Донбасі. Більшість країн - учасників засідання засудили намагання зашкодити ОБСЄ і закликали Росію припинити дії підконтрольних їй сепаратистів з залякування спостережної місії. Росія знову зустріла наші вимоги мовчанкою, що засвідчує її небажання виконувати зобов’язання в рамках ОБСЄ", - заявила Кейт Бернс.

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